金价跌至三周低点 因美联储会议记录暗示最快下月加息

调查：印度第四季经济增幅料放缓至6.5%，受现金短缺拖累
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透纽约/伦敦5月19日 - 金价周四下挫逾1%，至三周低点，延续昨日跌势，昨日美国联邦储备委员会(FED/美联储)发布上次政策会议记录，暗示美联储可能早至下月升息。
美国数据显示，上周初请失业金人数减少，是美国经济在首季放缓后重新加速的最新迹象，这提振美元，令金价的下跌压力一度上升。
1756GMT，现货金XAU=跌0.3%，报1,253.80美元，脱离稍早触及的4月28日来最低的1,244美元。周三金价下挫1.7%。
美国6月期金GCcv1下跌1.5%，报1,254.80美元。
美联储最新的会议记录暗示，如果数据直指第二季经济成长增强，且通胀和就业改善，美联储可能升息。
“所有商品遭到重创－银价大跌3%，油价重挫逾2%。”德国商业银行分析师Carsten Fritsch称，“看来有许多投机性投资正在被出脱，理由是美元走强。”
金价对升息高度敏感，升息推高了持有非收益性黄金的机会成本，且提振美元，而黄金是以美元计价的。
美联储副主席费舍尔称为提高长期均衡利率，需要提升美国经济的趋势增长率。
现货银XAG=下滑2.2%，报每盎司16.47美元，现货铂金XPT=下跌1.3%，报每盎司1,011.3美元，现货钯金XPD=下跌2.1%，报每盎司558.90美元。 (完)
(编译 李军; 审校 母红)
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