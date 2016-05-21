金价下滑 录得两个月来最大单周跌幅

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透纽约/伦敦5月20日 - 金价周五连续第三日收跌，周线录得近两个月来最大跌幅，因美国最快于下个月升息的预期增强。
1843 GMT，现货金下跌0.2%，报每盎司1,252.1美元，本周下跌0.16%，为连续第三周下跌。美国6月期金GCv1收跌1.90美元，报1,252.90美元。
纽约联储总裁杜德利周四称，美国联邦储备委员会(FED/美联储)官员强烈感觉到市场低估了收紧政策的可能性。
周三公布的4月联储会议记录显示，大部分决策者感觉最快下个月升息是合适的，这将金价压至三周低位的1,244美元。金价之后反弹，因超低收益率和对经济增长的疑虑给金价提供了支撑。
“我认为联邦公开市场委员会(FOMC)上次会议的会议记录擦亮了6月升息的可能性，”R.J. O'Brien资深商品经纪商Phillip Streible称。
美元兑一篮子货币从近两个月高位回落，但势将录得连续第三周上涨，令金价承压。
“金市的环境跟数周前发生了明显的变化，当时美元下跌，利率环境很差，给金价提供了支撑，”INTL FCStone在报告中称，“现在情况不同了。”
全球最大黄金支持上市交易基金SPDR Gold Shares (GLD)持金量周四增加4.5吨，至2013年11月以来最高。
现货银XAG=上涨0.2%，报16.51美元，现货铂金XPT=上涨1.05%，报1,020.13美元，现货钯金XPD=升0.6%，报557.75美元。
钯金本周跌幅最大，下跌5.3%，行业专家本周在伦敦参加钯金周(Platinum Week)活动时预计，今年钯金市场短缺状况加剧。(完)
(编译 刘静；审校 李军)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。