金价下滑 录得两个月来最大单周跌幅

路透纽约/伦敦5月20日 - 金价周五连续第三日收跌，周线录得近两个月来最大跌幅，因美国最快于下个月升息的预期增强。

1843 GMT，现货金下跌0.2%，报每盎司1,252.1美元，本周下跌0.16%，为连续第三周下跌。美国6月期金GCv1收跌1.90美元，报1,252.90美元。

纽约联储总裁杜德利周四称，美国联邦储备委员会(FED/美联储)官员强烈感觉到市场低估了收紧政策的可能性。

周三公布的4月联储会议记录显示，大部分决策者感觉最快下个月升息是合适的，这将金价压至三周低位的1,244美元。金价之后反弹，因超低收益率和对经济增长的疑虑给金价提供了支撑。

“我认为联邦公开市场委员会(FOMC)上次会议的会议记录擦亮了6月升息的可能性，”R.J. O'Brien资深商品经纪商Phillip Streible称。

美元兑一篮子货币从近两个月高位回落，但势将录得连续第三周上涨，令金价承压。

“金市的环境跟数周前发生了明显的变化，当时美元下跌，利率环境很差，给金价提供了支撑，”INTL FCStone在报告中称，“现在情况不同了。”

全球最大黄金支持上市交易基金SPDR Gold Shares (GLD)持金量周四增加4.5吨，至2013年11月以来最高。

现货银XAG=上涨0.2%，报16.51美元，现货铂金XPT=上涨1.05%，报1,020.13美元，现货钯金XPD=升0.6%，报557.75美元。

钯金本周跌幅最大，下跌5.3%，行业专家本周在伦敦参加钯金周(Platinum Week)活动时预计，今年钯金市场短缺状况加剧。(完)