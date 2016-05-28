金价跌至三个月低点 因美联储主席叶伦暗示可能加息

沙特能源部长称产油国的减产协议六个月后不大可能延长
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
* 金价势将录得11月来最大周度跌幅
* 美联储主席叶伦的讲话提振美元，压低金价
* 铂金和银价触及数周低点
路透纽约/伦敦5月27日 - 金价周五下挫1%，至三个月低点，在美国联邦储备委员会(FED/美联储)主席叶伦暗示，如果经济继续改善，美联储可能在几个月内加息后，美元获得提振，金价扩大跌势。
“经济继续改善...成长看来在加快，”叶伦在波士顿的讲话中指出，“如果保持这种情况，就业市场继续改善，我预计会(加息)...在未来几个月内这样的行动将是合适的。”
叶伦讲话提振美元指数创下两个月高位。
“你不能说叶伦的讲话非常鹰派，但为7月升息敞开了大门，从金市的角度看，持有以美元计价的黄金成本将有所上升。”道明证券商品策略部门主管Bart Melek表示。
1901 GMT，现货金XAU=跌0.9%，至每盎司1,208.90美元，盘中跌至1,206.45美元的2月22日以来最低水准。本周现货金势将收挫3.5%，将为11月初来最大跌幅，且为连跌第四周。
美国期金GCcv1收跌0.5%，报每盎司1,213.80美元。
金价对升息相当敏感，利率上升将加大持有非孳息黄金的机会成本。
现货银XAG=盘中触及近六周最低的16.09美元，尾盘跌0.8%，报每盎司16.18美元，现货铂金XPT=大跌1.6%，报972.24美元，盘中触及逾五周最低的970美元，且势将创1月15日来最大周度跌幅。现货钯金XPD=大跌1.2%，报534.05美元。(完)
(编译 李军; 审校 利棣儿)
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