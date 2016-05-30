金价触及三个半月低位 因叶伦讲话后美元走坚

路透伦敦5月30日 - 金价周一自2月中以来首次跌穿1,200美元，因美国联邦储备委员会(FED/美联储)主席叶伦关于可能升息的评论将美元推至两个月高位。

叶伦周五称，如果经济如预期般加速成长，继续创造就业，美联储应该在“未来几个月内”升息。

圣路易斯联储总裁布拉德周一补充道，全球市场看似已经为美国夏季升息做好了准备。

美国升息将提高没有利息的黄金的持有成本，也会提振美元，令黄金对于其它货币持有者来说更贵。

长期来看，负利率应该能提振金价，Sprott Inc的执行副总裁John Ciampaglia称。

明尼亚波利斯联邦储备银行总裁卡什卡利(Neel Kashkari)上周称，欧洲和日本央行为提振经济而使用的负利率，只会是美联储将最后付诸使用的工具。

“全球整体上说不太适应负利率，在负利率的环境下，我认为黄金会成为货币的一种替代形式，” "Ciampaglia称。

现货金XAU=下跌多至1%，至每盎司1,199.60美元的2月17日以来最低价， 1818 GMT，金价下跌0.6%，报每盎司1,205.20美元。金价将录得连续第九日下跌，为2015年3月以来最长跌势。

美国期金GCv1下挫0.8%，报每盎司1,207.4美元。

由于适逢美国和英国公共假日，市场交投清淡。

“下一个(技术)支撑位在1,185美元，突破这一价位，便打开了向1,160美元下一个支撑位下行的通道，”Think Forex UK的首席市场分析师Naeem Aslam称。

投资者在等待将于周五发布的5月非农就业报告，如果数据强劲，将增强6月升息预期。

其它贵金属市场，现货银XAG=下跌1.6%，触及每盎司15.86美元的七周低位，现货铂金XPT=跌至961美元的4月8日以来最低价，后略有反弹，现货钯金XPD=升0.6%，报539.73美元。(完)