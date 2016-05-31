金价上涨 但或将录得六个月最大月线跌幅

路透纽约/伦敦5月31日 - 金价周二涨1%，从上日的三个半月低点反弹，但因美元走强和预计美国很快将升息，金价仍可能录得自11月以来的最大月线跌幅。

1838 GMT，现货金XAU=涨1%至每盎司1,216.80美元。周一金价最低下挫至每盎司1,199.60美元，为2月17日以来最低水平。金价本月将下跌5.9%。

美国8月期金GCv1收涨0.80美元，报每盎司1,217.50美元。

美国4月消费者支出增幅为逾六年来最大，因家庭购买汽车量增加，表明经济加速增长。

“消费支出数据很强，将令第二季经济增长提速，但核心个人消费支出(PCE)没有加速增长，表明美联储不会急于在6月升息，”CIBC CapitalMarkets董事兼高级经济学家Royce Mendes称。

美国升息将提高没有利息的黄金的持有成本，也会提振美元，令黄金对于其它货币持有者来说更贵。

“如果美国增长预期得到提振和美联储积极升息，金价将重返年内低位的1,127.80美元，但我预计这不太可能发生，”荷银证券分析师Georgette Boele称。他补充称，下一个支撑位在1,163美元的200日移动均线切入位。

现货银XAG=5月下跌逾10%，料将创下2014年9月以来的最大月线跌幅，前一交易日触及七周低位后，周二反弹至16.06美元。

美国股市持平至下跌，美元指数.DXY走坚，徘徊在两个月最高水平之下。

投资者关注将于周三发布的民间部门ISM制造业数据，以及周五发布的非农就业报告。如果数据强劲将提高美联储在6月14-15日会议上升息的预期。

现货铂金(白金)XPT=上涨1.4%，至976.99美元，前一交易日跌至七周最低。现货钯金XPD=上涨0.8%，报543.81美元，但也将创下11月以来的最大月线跌幅。(完)