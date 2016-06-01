金价转跌 因美元在美国数据发布后缩小跌幅

路透纽约/伦敦6月1日 - 金价周三由升转跌，因美元在美国发布制造业数据及美股摆脱盘中低位后一度缩小跌幅，市场在努力判断美国联邦储备委员会(FED/美联储)距离升息有多近。

数据显示，美国5月制造业连续第三个月扩张，但新订单增长进一步放缓，因工厂受制于海外需求和能源领域资本支出疲弱。

1850 GMT，现货金XAU=下跌0.4%，报每盎司1,210.31美元，过去11个交易日中有10日下跌。5月金价累积下跌约6%，为六个月来的最大月度跌幅。

美国8月期金GCv1收跌0.2%，报每盎司1,214.70美元。

“美国7月升息的预期在增强，这打压了市场人气，”ETFSecurities分析师Nitesh Shah称。

“短期来看，升息对美元利好，对金价利空，”他称。

周三晚些时候发布的美联储褐皮书报告直指劳动力成本上涨，使美联储决策者对于通胀正在向其设定的2%目标回升更加有信心。

美元兑日圆触及两周来最低水平，但在美国制造业数据发布后，美元兑欧元、日圆和瑞郎的跌幅缩小。

分析师预计，金价可能进一步下跌，关注在1,200美元的心理支撑位。

现货银XAG=下跌0.3%，报每盎司15.93美元，现货铂金XPT=下跌1.1%，报966.24美元，现货钯金XPD=下跌0.2%，报545.26美元。(完)