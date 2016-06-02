欧洲央行微幅上调通胀预估后金价变动不大 关注美国就业数据

路透纽约/伦敦6月2日 - 金价周四变动不大，因在欧洲央行表示仅微幅上调通胀预估后美元转升，且在美国就业数据公布前投资人保持谨慎。

欧洲央行宣布维持利率不变，欧洲央行总裁德拉吉表示，未来几个月通胀可能保持在非常低水准，甚至是负值。

1754 GMT，现货金XAU=下跌0.1%，报每盎司1,210.96美元，美国8月期金GCv1收跌0.2%，报每盎司1,212.60美元。

“在美联储利率政策路径和美元走势明朗前，金价将保持区间波动，”U.S. Bank Wealth Management高级投资策略师Rob Haworth表示。

“没有新的消息可以改变你对美联储主席叶伦或美联储之后将怎么做的看法，重大消息就是明日的就业报告。”

投资人现将关注周五出炉的美国非农就业报告，若数据强劲，对美联储在6月14-15日货币政策会议上就升息的预期将升温。

今日公布的数据显示，5月美国民间就业岗位增幅为17.3万，低于预期。

现货银XAG=升0.5%，报每盎司16.01美元，周三曾跌至4月12日来最低的15.77美元。现货铂金XPT=一度下挫1.4%，报953美元，为4月8日来最低，现货钯金XPD=大跌2.1%，报533.23美元。(完)