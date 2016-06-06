金价持稳于两周高位之下 此前叶伦发表讲话

路透班加罗尔6月6日 - 金价周一涨至两周高位，随后回吐部分上周五的涨幅，在美国联邦储备委员会(FED/美联储)主席叶伦发表讲话后持稳。叶伦称，她仍预计将逐步升息。

金价上周五跳涨2.8%，因美国当日公布的非农就业报告意外疲弱，使得美国在近期升息的机率大降。叶伦称，升息是可能的，因美国“经济的正面因素超过了负面因素”，但疲弱的就业报告值得关注。

“叶伦主席处理得很微妙，即强调了正面因素，也承认了近期就业疲弱...这令金价和其它市场基本持平，她原本可能也是这个目的，”BMO Capital Markets基本和贵金属交易负责人Tai Wong称。

“这保留在7月会议上升息的可能性，焦点转至6月的点阵图。”

1753 GMT，现货金XAU=上涨0.02%，报每盎司1,244.31美元，盘中升至5月24日以来最高的1,248.40美元。

美国8月期金GCv1收涨0.4%，报每盎司1,247.40美元。

“就业报告没有打消美联储今年晚些时候升息的愿望，但考虑近期数据波动性大，仍预计升息的路径将是非常缓慢的，”CIBC Capital Markets高级分析师和董事Royce Mendes称。

“我们仍预计美联储9月升息，”他称。

叶伦发表讲话前，路透的的一项调查显示，华尔街主要银行一致预计美联储本月将维持利率不变。

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold TrustGLD周五黄金持仓增长至2013年10月来最高。

其他贵金属方面，现货银XAG=升0.1%，至每盎司16.42美元，现货铂金XPT=升1.2%，报992美元，现货钯金XPD=涨0.6%，报556.66美元。(完)