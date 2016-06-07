金价走低但仍持于两周高位附近 叶伦讲话浇灭本月升息希望

路透纽约/伦敦6月7日 - 金价周二小跌，因金市未能延续近期涨势，投资者转趋谨慎，但金价仍持于前一日触及的两周高位附近，因美国联邦储备委员会(FED/美联储)进一步压制了美国将在短期内升息的臆测。

美联储主席叶伦周一对美国经济前景的评估基本乐观，且表示将会升息。但投资者重点关注她未提供升息时间指引这一点。

1858 GMT，现货金XAU=下跌0.1%，报每盎司1,243.43美元。美国8月期金GCv1收挫0.40美元，报每盎司1,247美元。现货金周一触及5月24日以来最高1,248.40美元。

“仍存在很多的不确定性，我认为，金市买需充沛，因此，任何下跌都将会引发买入，”商品市场投资公司Logic Advisors的联合创始人Bill O'Neill表示。

“不会有大规模抛售，因此，存在一定的卖盘真空。”

“叶伦对升息时间不置可否，未给出升息时间表，”法国兴业银行的分析师Robin Bhar说。

叶伦的讲话基本排除了下周升息的可能性，两位美联储决策者洛克哈特和布拉德继续支持不久后升息的可能性。

“看似没有理由在未来几周卖出黄金，”ICBC Standard Bank的分析师Tom Kendall说。

另外，全球股市上扬，美元指数.DXY逼近两周低位。

其它贵金属方面，现货银XAG=下跌0.2%，报每盎司16.43美元。现货铂金XPT=升0.6%，报每盎司996.70美元。现货钯金XPD=上扬0.6%，报每盎司553.72美元。(完)