金价走低但仍持于两周高位附近 叶伦讲话浇灭本月升息希望

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透纽约/伦敦6月7日 - 金价周二小跌，因金市未能延续近期涨势，投资者转趋谨慎，但金价仍持于前一日触及的两周高位附近，因美国联邦储备委员会(FED/美联储)进一步压制了美国将在短期内升息的臆测。
美联储主席叶伦周一对美国经济前景的评估基本乐观，且表示将会升息。但投资者重点关注她未提供升息时间指引这一点。
1858 GMT，现货金XAU=下跌0.1%，报每盎司1,243.43美元。美国8月期金GCv1收挫0.40美元，报每盎司1,247美元。现货金周一触及5月24日以来最高1,248.40美元。
“仍存在很多的不确定性，我认为，金市买需充沛，因此，任何下跌都将会引发买入，”商品市场投资公司Logic Advisors的联合创始人Bill O'Neill表示。
“不会有大规模抛售，因此，存在一定的卖盘真空。”
“叶伦对升息时间不置可否，未给出升息时间表，”法国兴业银行的分析师Robin Bhar说。
叶伦的讲话基本排除了下周升息的可能性，两位美联储决策者洛克哈特和布拉德继续支持不久后升息的可能性。
“看似没有理由在未来几周卖出黄金，”ICBC Standard Bank的分析师Tom Kendall说。
另外，全球股市上扬，美元指数.DXY逼近两周低位。
其它贵金属方面，现货银XAG=下跌0.2%，报每盎司16.43美元。现货铂金XPT=升0.6%，报每盎司996.70美元。现货钯金XPD=上扬0.6%，报每盎司553.72美元。(完)
(编译 母红; 审校 李军)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。