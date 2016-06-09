金价升至三周高位 因对美国短期内升息的预期降温

路透纽约/伦敦6月8日 - 金价周三上扬逾1%，至三周高位，因市场对美国联邦储备委员会(FED/美联储)快将升息的预期降温，拖累美元走软。

在上周美国公布令人失望的就业数据以及周一美联储主席叶伦讲话后，投资人已经几乎排除了美联储在6月14-15日货币政策会议上升息的可能性，预计7月升息的机率也降至约26%。

这拖累美元指数.DXY跌至五周低点。

1848 GMT，现货金XAU=升1.4%，报每盎司1,260.57美元，盘中一度攀升1.6%，至5月20日来最高的1,263.81美元。

美国8月期金GCv1收高1.2%，报每盎司1,262.30美元。

“鉴于有利的宏观经济面消息，金价可能能很轻松的再升20美元，但只有突破了1,290美元，才会鼓励新的需求进场。”MKS SA交易部门主管Afshin Nabavi表示。

金价走强也提振其他贵金属表现，现货银XAG=触及17美元，为三周来首见，大涨4%。现货钯金XPD=也升至三周最高的570.28美元，现货铂金XPT=创两周高位1,019.58美元。

中国央行公布，5月末官方储备资产中黄金储备为704.75亿美元，环比下降42.76亿美元；以盎司计，5月末黄金储备为5,814万盎司，与4月末持平。(完)