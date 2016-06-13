金价触及四周高位 因英国退欧忧虑拖累全球股市走低

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透纽约/伦敦6月13日 - 金价周一连升第四日，触及5月中来最高，因在本周多家央行举行会议，且英国将于6月23日举行退欧公投前，投资者避险意愿增强。
英镑兑美元稍早跌至两个月低位，推动以英镑计价的黄金价格急升1.9%，至近三年最高每盎司909.83英镑。
1858 GMT，现货金上扬0.6%，报每盎司1,281.96美元，脱离稍早触及的高位1,287美元。美国8月期金收高0.9%，报每盎司1,286.90美元。
本月迄今，对美国联邦储备委员会(FED/美联储)短期升息的预期消退，推动金价急升。自6月3日远逊于预期的美国5月非农就业报告公布以来，金价已累积上扬6%，因该报告令今夏升息的希望破灭。
“就业报告公布后，美联储6月、7月升息的可能性不复存在，且英国退欧的可能性看似也有所回升，”丹麦丹斯克银行的分析师Jens Pedersen说。
“这两个因素均对金价有利。”
在英国下周举行公投前，退欧忧虑周一在全球金融市场蔓延开来，拖累全球股市走低。美元指数回落0.2%。
“近期，金价被英国退欧民调结果所左右，甚至偏离了主要受美元走势影响的主线，”花旗在周一公布的一份报告中指出。
本周，美联储、英国央行、瑞士央行和日本央行都将举行会议，预计都将保持政策不变。
其他贵金属方面，现货银上扬0.1%，报每盎司17.34美元，现货铂金下跌0.6%，报每盎司984.53美元。现货钯金回落0.8%，报每盎司538美元。(完)
(编译 母红; 审校 李军)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。