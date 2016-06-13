金价触及四周高位 因英国退欧忧虑拖累全球股市走低

路透纽约/伦敦6月13日 - 金价周一连升第四日，触及5月中来最高，因在本周多家央行举行会议，且英国将于6月23日举行退欧公投前，投资者避险意愿增强。

英镑兑美元稍早跌至两个月低位，推动以英镑计价的黄金价格急升1.9%，至近三年最高每盎司909.83英镑。

1858 GMT，现货金上扬0.6%，报每盎司1,281.96美元，脱离稍早触及的高位1,287美元。美国8月期金收高0.9%，报每盎司1,286.90美元。

本月迄今，对美国联邦储备委员会(FED/美联储)短期升息的预期消退，推动金价急升。自6月3日远逊于预期的美国5月非农就业报告公布以来，金价已累积上扬6%，因该报告令今夏升息的希望破灭。

“就业报告公布后，美联储6月、7月升息的可能性不复存在，且英国退欧的可能性看似也有所回升，”丹麦丹斯克银行的分析师Jens Pedersen说。

“这两个因素均对金价有利。”

在英国下周举行公投前，退欧忧虑周一在全球金融市场蔓延开来，拖累全球股市走低。美元指数回落0.2%。

“近期，金价被英国退欧民调结果所左右，甚至偏离了主要受美元走势影响的主线，”花旗在周一公布的一份报告中指出。

本周，美联储、英国央行、瑞士央行和日本央行都将举行会议，预计都将保持政策不变。

其他贵金属方面，现货银上扬0.1%，报每盎司17.34美元，现货铂金下跌0.6%，报每盎司984.53美元。现货钯金回落0.8%，报每盎司538美元。(完)