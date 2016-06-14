金价触及接近六周高位 等待美联储声明和脱欧公投

路透纽约/伦敦6月14日 - 金价周二触及接近六周最高，受助于英国可能脱离欧盟的忧虑和美国联邦储备委员会(FED/美联储)不会在6月会议上升息的预期。

现货金稍早最高升至每盎司1,289.80美元，1851GMT，升0.1%，报每盎司1,285.06美元。美国8月期金收高0.1%，报每盎司1,288.10美元。

以英镑计价的金价触及近三年高位的913.09英镑，因英镑跌至八周最低。

分析师称，如果英国在全民公投中投票脱离欧盟，欧洲经济可能会重陷衰退，金价将得到进一步提振。

“脱欧公投显然是金价上涨的关键，因民调显示，脱欧阵营支持率在上升，给公投结果带来不确定性，”ETF Securities分析师Martin Arnold称。

民调和博彩公司赔率显示，英国脱欧的可能性在上升，英国销量最大的报纸太阳报也支持英国脱欧。

黄金通常被用来对冲经济和金融不确定，在美联储本周会议前受避险意愿推动上涨。

“第二件事是今天和明天的美联储会议...只要美联储对升息时机含糊其辞，黄金就处于有利环境，”Arnold称。

全球最大黄金支持上市交易基金SPDR Gold Trust(GLD)周一持金量升至2013年10月以来最高。

现货银下跌0.2%，报每盎司17.39美元，盘中触及一个月高位的17.48美元。现货铂金下挫1.4%，报971.06美元，现货钯金下跌0.17%，报530.89美元。(完)