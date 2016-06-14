金价触及接近六周高位 等待美联储声明和脱欧公投

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透纽约/伦敦6月14日 - 金价周二触及接近六周最高，受助于英国可能脱离欧盟的忧虑和美国联邦储备委员会(FED/美联储)不会在6月会议上升息的预期。
现货金稍早最高升至每盎司1,289.80美元，1851GMT，升0.1%，报每盎司1,285.06美元。美国8月期金收高0.1%，报每盎司1,288.10美元。
以英镑计价的金价触及近三年高位的913.09英镑，因英镑跌至八周最低。
分析师称，如果英国在全民公投中投票脱离欧盟，欧洲经济可能会重陷衰退，金价将得到进一步提振。
“脱欧公投显然是金价上涨的关键，因民调显示，脱欧阵营支持率在上升，给公投结果带来不确定性，”ETF Securities分析师Martin Arnold称。
民调和博彩公司赔率显示，英国脱欧的可能性在上升，英国销量最大的报纸太阳报也支持英国脱欧。
黄金通常被用来对冲经济和金融不确定，在美联储本周会议前受避险意愿推动上涨。
“第二件事是今天和明天的美联储会议...只要美联储对升息时机含糊其辞，黄金就处于有利环境，”Arnold称。
全球最大黄金支持上市交易基金SPDR Gold Trust(GLD)周一持金量升至2013年10月以来最高。
现货银下跌0.2%，报每盎司17.39美元，盘中触及一个月高位的17.48美元。现货铂金下挫1.4%，报971.06美元，现货钯金下跌0.17%，报530.89美元。(完)
(编译 刘静；审校 母红)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。