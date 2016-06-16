金价从两年高位回落 因英国暂停公投拉票

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透纽约/伦敦6月16日 - 金价周四转升为跌，因英镑反弹，美国股市脱离低位，之前一英国工党议员遇刺身亡后，英国退欧公投的拉票活动暂停。
今日，英国工党议员Jo Cox在其英格兰北部选区的大街上遭枪击身亡。她一直口头支持英国留欧。
之后，金价转升为跌，为七日来首次下跌，周三美联储发布立场偏鸽派的利率声明后，金价急升至近两年最高。
欧元和英镑计价的黄金在触及三年高位后转跌。
1840 GMT，现货金下跌0.4%，报每盎司1,285.76美元，盘中升至2014年8月以来最高1,315.55美元。
本月，现货金累积上涨6%，因随着英国退欧公投临近，对风险资产的买兴阑珊，促使投资者买入公债和黄金避险。
Jo Cox遇袭身亡后，英国的公投拉票活动暂停。
美国8月期金收高0.8%，报每盎司1,298.40美元。
“欧元和英镑反弹，美元走软，为金价回撤铺路，”汇丰证券的首席金属分析师James Steel表示。
“股市反弹可能也暗示，对黄金的避险需求会有所减弱。”
在Cox遇袭身亡导致公投拉票活动暂停后，美国多数公债收益率升至日高。
现货银跌0.4%，报每盎司17.43美元。现货铂金回落0.1%，报每盎司969.67美元。现货钯金上扬0.2%，报每盎司533.11美元。(完)
(编译 母红; 审校 李军)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。