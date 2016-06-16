金价从两年高位回落 因英国暂停公投拉票

路透纽约/伦敦6月16日 - 金价周四转升为跌，因英镑反弹，美国股市脱离低位，之前一英国工党议员遇刺身亡后，英国退欧公投的拉票活动暂停。

今日，英国工党议员Jo Cox在其英格兰北部选区的大街上遭枪击身亡。她一直口头支持英国留欧。

之后，金价转升为跌，为七日来首次下跌，周三美联储发布立场偏鸽派的利率声明后，金价急升至近两年最高。

欧元和英镑计价的黄金在触及三年高位后转跌。

1840 GMT，现货金下跌0.4%，报每盎司1,285.76美元，盘中升至2014年8月以来最高1,315.55美元。

本月，现货金累积上涨6%，因随着英国退欧公投临近，对风险资产的买兴阑珊，促使投资者买入公债和黄金避险。

Jo Cox遇袭身亡后，英国的公投拉票活动暂停。

美国8月期金收高0.8%，报每盎司1,298.40美元。

“欧元和英镑反弹，美元走软，为金价回撤铺路，”汇丰证券的首席金属分析师James Steel表示。

“股市反弹可能也暗示，对黄金的避险需求会有所减弱。”

在Cox遇袭身亡导致公投拉票活动暂停后，美国多数公债收益率升至日高。

现货银跌0.4%，报每盎司17.43美元。现货铂金回落0.1%，报每盎司969.67美元。现货钯金上扬0.2%，报每盎司533.11美元。(完)