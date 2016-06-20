金价下滑逾1% 因退欧阵营支持率下降

路透纽约/伦敦6月20日 - 金价周一走低，之前公布的民调显示，留欧阵营支持率有所回升，受此提振，风险胃纳增强，股市大涨。

上周，金价触及近两年最高，欧元和英镑计价的黄金触及三年峰值，因市场臆测，英国民众可能在本周四的公投中选择支持退欧。

不过，周末公布的三项民调结果显示，留欧阵营支持率有所回升，不过，总体状况仍是两大阵营支持率不相上下。这拖累金价从高位回落。

1846 GMT，现货金下跌0.8%，报每盎司1,288.50美元，脱离稍早触及的低位1,277.34美元。美国8月期金收跌0.2%，报每盎司1,292.10美元。

“黄金今日的走势完全被退欧问题所左右，有些人开始谈论英国不会退欧，”MKS的交易部主管Afshin Nabavi表示。

周末两项民调结果显示，留欧阵营支持率领先，另一项民调显示，退欧阵营领先优势收窄。博彩业者的赔率显示，留欧阵营领先。Betfair周一的赔率显示，英国公投结果为留欧的机率为72%，高于上周五的60-67%。

全球股市急升，英镑普涨。

“CPM预计，无论周四公投结果如何，金价之后都会走低，”CPM Group在一份报告中称。

“如果公投结果为留欧，则金价跌幅可能较大，如果是退欧，则跌幅较小，但我们预计，金价将会大幅走低。”

现货银下跌0.1%，报每盎司17.46美元。现货铂金上扬1.8%，报每盎司984.86美元。现货钯金急升2.5%，报每盎司544.76美元，上周五触及5月25日以来最低。(完)