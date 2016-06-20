金价下滑逾1% 因退欧阵营支持率下降

沙特能源部长称产油国的减产协议六个月后不大可能延长
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透纽约/伦敦6月20日 - 金价周一走低，之前公布的民调显示，留欧阵营支持率有所回升，受此提振，风险胃纳增强，股市大涨。
上周，金价触及近两年最高，欧元和英镑计价的黄金触及三年峰值，因市场臆测，英国民众可能在本周四的公投中选择支持退欧。
不过，周末公布的三项民调结果显示，留欧阵营支持率有所回升，不过，总体状况仍是两大阵营支持率不相上下。这拖累金价从高位回落。
1846 GMT，现货金下跌0.8%，报每盎司1,288.50美元，脱离稍早触及的低位1,277.34美元。美国8月期金收跌0.2%，报每盎司1,292.10美元。
“黄金今日的走势完全被退欧问题所左右，有些人开始谈论英国不会退欧，”MKS的交易部主管Afshin Nabavi表示。
周末两项民调结果显示，留欧阵营支持率领先，另一项民调显示，退欧阵营领先优势收窄。博彩业者的赔率显示，留欧阵营领先。Betfair周一的赔率显示，英国公投结果为留欧的机率为72%，高于上周五的60-67%。
全球股市急升，英镑普涨。
“CPM预计，无论周四公投结果如何，金价之后都会走低，”CPM Group在一份报告中称。
“如果公投结果为留欧，则金价跌幅可能较大，如果是退欧，则跌幅较小，但我们预计，金价将会大幅走低。”
现货银下跌0.1%，报每盎司17.46美元。现货铂金上扬1.8%，报每盎司984.86美元。现货钯金急升2.5%，报每盎司544.76美元，上周五触及5月25日以来最低。(完)
(编译 母红; 审校 李军)
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透北京1月16日 - 德国驻北京大使馆周一敦促中国采取行动，对外国公司开放市场，以对抗全球贸易保护主义的抬头。周二中国国家主席习近平将出席达沃斯全球经济论坛，并发表讲话。
路透首尔1月16日 - 韩国三星集团周一表示，无法接受特别检察官指控三星集团领导人李在镕行贿以利自己接班或三星两家关联企业2015年合并的说法。