金价下滑 因投资者锁定脱欧公投结果公布后录得的涨幅

路透纽约/伦敦6月28日 - 金价周二下跌逾1%，因买家锁定获利，在英国上周公投意外决定脱离欧盟后，金价录得2008年以来最大两日涨幅。

英国公投结果公布后，金价上周五跳涨至每盎司1,358.20美元的逾两年最高，以欧元和英镑计价的黄金升至逾三年半高位。

1915 GMT，现货金XAU=下跌1%，报每盎司1,311.60美元，从稍早触及的低位1,305.23美元反弹。 金价6月有望升8%，第二季可能上涨逾6%。

美国8月期金GCv1收跌0.5%，报每盎司1,317.90美元。

今日，全球股市三日来首日上涨，英镑和欧元也走高，因投资者低吸一些遭受2008年雷曼兄弟破产后最惨重打击的资产。

“金价是该歇一歇了，”丹麦盛宝银行(Saxo Bank)商品战略负责人称，“风险意愿短暂回暖，且市场对脱欧前快速累积的多头头寸感到担忧。”

“我们认为，英国即将脱欧总体上对金价利好，”Metals Focus在一份报告中称。不过，他补充说，金价短期下行风险增加。

英镑兑美元从31年低位反弹，欧元兑美元攀升0.3%。

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust(GLD)周一黄金持仓量攀升至2013年7月以来最高。

其他贵金属方面，现货银XAG=上涨0.2%至每盎司17.75美元。

铂金XPT=上涨0.3%至每盎司977.21美元，钯金XPD=上涨2.6%至每盎司569.65美元。(完)