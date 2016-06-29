金价银价攀升 因美元回软及避险需求

沙特能源部长称产油国的减产协议六个月后不大可能延长
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透纽约/伦敦6月29日 - 金价周三大涨，因美元回落及投资人对避险资产的买兴仍强劲，受英国上周公投意外决定脱离欧盟后的较长期金融不确定性带动。
银价升至一年半高位，而铂金和钯金则分别劲升超过3%。
金价仍低于上周五触及的2014年3月来最高的1,358.20美元，当时英国公布公投结果，震惊市场，金价急升逾8%，黄金通常被视为是对冲经济和金融风险的资产。
1830 GMT，现货金XAU=升1%，报每盎司1,324.90美元，美国8月期金GCv1收高0.7%，报每盎司1,326.90美元。
现货银XAG=大涨3.9%至每盎司18.44美元的18个月高位。
“尽管未来仍有很大的不确定性，但看来股市过去几天的表现，风险意愿明显回潮。”Mitsubishi Corp的Jonathan Butler表示。
“中期来看，金价将受到美联储在未来几个月都不太可能升息支撑。”
全球股市继续从上周的大跌中反弹，美元指数.DXY跌0.5%。
市场将继续关注美国经济数据以寻找美联储下次升息时机的线索。
铂金XPT=攀升3.8%至每盎司1,010.56美元的三周高位，钯金XPD=上涨4%至每盎司590.40美元，为5月中来最高。(完)
(编译 李军; 审校 利棣儿)
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