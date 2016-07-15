金价跌至两周低位 此前英国央行维持利率不变

路透纽约/伦敦7月14日 - 金价周四跌至两周低位，因在英国央行意外决定维持利率不变后全球股市持于平盘之上。

英国央行称，在完成对脱欧给英国经济带来影响的评估后，可能在三周后祭出刺激措施。

美股两大主要股指创记录盘中高位，因投资者对大型银行第二季业绩持乐观预期，美元.DXY连续第三日下挫。

现货金最多跌1.7%，至每盎司1,319.82美元， 为6月30日以来最低水平，1842GMT，下跌0.8%，报1,332.10美元。

美国期金收跌0.9%，报每盎司1,332.2美元。

“英国有了新首相，加上英国央行祭出更多刺激举措的预期，给市场带来释然，所以金价下跌，其它市场都上涨，”花旗策略师David Wilson称。

“英国脱欧谈判的整个过程还没开始，这一过程会带来金融风险，将给金价中期带来支撑，”他称。

数位地区联储总裁本周发表了评论。堪萨斯城联储总裁乔治周四称，英国脱欧公投后对避险资产的需求升高，可能推高美元，进而影响美国经济增长。乔治是具有投票权的联储委员。

亚特兰大联储总裁洛克哈特称，联储应对未来升息保持“谨慎和耐心”，因英国最近决定脱欧带来的影响正在显现。洛克哈特是没有投票权的联储委员。

现货钯金连续第七日上涨，升至每盎司650美元的八周半高位。

现货银下跌0.4%，报每盎司20.25美元，现货铂金升0.2%，报1,095.98美元。(完)