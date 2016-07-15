金价跌至两周低位 此前英国央行维持利率不变

沙特能源部长称产油国的减产协议六个月后不大可能延长
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透纽约/伦敦7月14日 - 金价周四跌至两周低位，因在英国央行意外决定维持利率不变后全球股市持于平盘之上。
英国央行称，在完成对脱欧给英国经济带来影响的评估后，可能在三周后祭出刺激措施。
美股两大主要股指创记录盘中高位，因投资者对大型银行第二季业绩持乐观预期，美元.DXY连续第三日下挫。
现货金最多跌1.7%，至每盎司1,319.82美元， 为6月30日以来最低水平，1842GMT，下跌0.8%，报1,332.10美元。
美国期金收跌0.9%，报每盎司1,332.2美元。
“英国有了新首相，加上英国央行祭出更多刺激举措的预期，给市场带来释然，所以金价下跌，其它市场都上涨，”花旗策略师David Wilson称。
“英国脱欧谈判的整个过程还没开始，这一过程会带来金融风险，将给金价中期带来支撑，”他称。
数位地区联储总裁本周发表了评论。堪萨斯城联储总裁乔治周四称，英国脱欧公投后对避险资产的需求升高，可能推高美元，进而影响美国经济增长。乔治是具有投票权的联储委员。
亚特兰大联储总裁洛克哈特称，联储应对未来升息保持“谨慎和耐心”，因英国最近决定脱欧带来的影响正在显现。洛克哈特是没有投票权的联储委员。
现货钯金连续第七日上涨，升至每盎司650美元的八周半高位。
现货银下跌0.4%，报每盎司20.25美元，现货铂金升0.2%，报1,095.98美元。(完)
(编译 刘静；审校 利棣儿)
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透北京1月16日 - 德国驻北京大使馆周一敦促中国采取行动，对外国公司开放市场，以对抗全球贸易保护主义的抬头。周二中国国家主席习近平将出席达沃斯全球经济论坛，并发表讲话。
路透首尔1月16日 - 韩国三星集团周一表示，无法接受特别检察官指控三星集团领导人李在镕行贿以利自己接班或三星两家关联企业2015年合并的说法。