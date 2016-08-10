金价微升 因美元下挫

路透纽约/伦敦8月9日 - 金价周二上涨，因美元兑一篮子货币下滑，对全球经济前景的担忧部分削弱了美国联邦储备理事会(美联储)今年可能升息的预期。

金价周一降至一周来最低水平，因上周五发布好于预期的非农就业数据重燃美联储升息预期。

但金价很快寻获支撑。

“仍有人认为，今年可能升息，但有足够多的风险事件为持有黄金提供理据，”花旗分析师David Wilson称。

周二发布的第二季非农劳动生产率数据疲弱，支撑了经济增长速度可能没有预期的那么快的观点。

1857 GMT，现货金升0.4%，报每盎司1,340.47美元， 摆脱了之前的低位1,330.03美元；美国12月期金收高0.4%，报每盎司1,346.7美元。

“看一下美国债市，收益率跌了一些，美元也略微回落，标普500指数在高位有些抛盘，令持有黄金变得更有吸引力，”道明证券资深商品策略师Mike Dragosits称。

“同时还出现了一些技术性反弹，”他补充道。

分析师称，金价在升穿略低于1,335美元的关键技术位之后上涨加速。

美元兑一篮子货币继四日连涨后下跌0.3%，标普500指数和纳斯达克指数升至纪录高位后回落，因油价下挫。

最近数月对黄金支持上市交易基金的投资兴趣有所减弱，全球最大黄金支持上市交易基金SPDR Gold周一报告，持金量减少6.5吨，为一个月来的最大降幅。

其它贵金属方面，现货银升0.60%，报每盎司19.831美元，周一触及近两周低位；现货铂金升0.6%，报1,155.6美元；现货钯金稍早触及两周低位683.53美元，升0.3%，报692.22美元。(完)