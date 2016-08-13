金价由升转跌 因美元收复部分失地

路透纽约/伦敦8月12日 - 金价周五小幅转跌，因美元缩小跌幅。金价在意外持平的美国7月零售销售数据发布后跳涨逾1%后，投资者锁定利润。

1850 GMT，现货金下跌0.3%，报每盎司1,334.36美元，本周将收高0.04%。

现货金最高升1.4%至1,355.80美元，因周五公布的上月零售销售数据令分析师感到意外，表明消费者支出在第二季强劲增长4.2%后冷却下来。

“中长期投资大户获利回吐带来抛售，令金价回吐今日涨幅，因过去数周金市横盘令许多投资者将资金部署在其它市场。”BMO Capital Markets基本和贵金属交易董事Tai Wong称。

“价格突破上行有了新动力，即美元疲弱和美国低于预期的数据，进一步阻止了美国联邦储备理事会(FED/美联储)采取行动，” 丹麦盛宝银行(Saxo Bank)高级经理Ole Hansen称。

交投最活跃的美国12月期金收跌0.5%，报1,343.20美元。

美元下挫0.6%，此前发布的数据令投资者减弱对美联储升息的预期，但美元稍晚收复部分失地，全日仅下跌约0.2%。

联邦基金利率期货走势暗示，美联储在12月13-14日会议上升息的可能性为43%，低于数据发布前的47%。

美联储7月会议的会议记录将于8月17日发布。

现货铂金下跌1.7%，报每盎司1,117.96美元，前一交易日下跌3%。

现货钯金下跌0.8%，报681.22美元。本周下跌1.5%，且经历了过山车走势，周三触及14个月高位的746.10美元，并录得逾五个月来的最大单日涨幅，而周四急挫5%。

现货银下跌1.15%，报19.70美元。(完)