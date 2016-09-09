金价下跌 因欧洲央行没有延长刺激计划时限

瑞士央行副总裁称负利率是货币政策关键环节
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透纽约/伦敦9月8日 - 金价周四下跌，此前欧洲央行维持利率在纪录低位不变，但没有像一些投资者预期地那样增加新的刺激举措。
全球股市也下跌，因对欧洲央行总裁德拉吉称没有讨论延长量化宽松计划感到失望。
“市场原本对德拉吉抱以更高的期望，他让市场失望了，”U.S. Bank Wealth management高级投资策略师Rob Haworth称。
“我认为投机客看多人气增强的理由不充分，最终，市场认为美联储12月升息的可能性不断增加。”
1839 GMT，现货金下跌0.6%，报1,337.4美元，美国期金下跌0.6%，收报1,341.6美元。
宽松货币政策对金价和股市有利，因低利率鼓励投资者选择不依靠利息来获得收益的资产。
现货金在1,352美元有阻力，可能持于该水平之下，支撑位在1,327美元，路透技术分析师Wang Tao称。
铂金下跌0.6%，报每盎司1,078.2美元，周三触及两周高位。
世界铂金投资协会(WPIC)在其最新季度报告中预计，今年铂金市场短缺52万盎司，三个月前预计短缺45.5万盎司。
钯金下跌0.25%，报685.25美元，银价下跌0.89%，报每盎司19.58美元。(完)
(编译 刘静；审校 母红)
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
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