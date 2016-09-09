金价下跌 因欧洲央行没有延长刺激计划时限

路透纽约/伦敦9月8日 - 金价周四下跌，此前欧洲央行维持利率在纪录低位不变，但没有像一些投资者预期地那样增加新的刺激举措。

全球股市也下跌，因对欧洲央行总裁德拉吉称没有讨论延长量化宽松计划感到失望。

“市场原本对德拉吉抱以更高的期望，他让市场失望了，”U.S. Bank Wealth management高级投资策略师Rob Haworth称。

“我认为投机客看多人气增强的理由不充分，最终，市场认为美联储12月升息的可能性不断增加。”

1839 GMT，现货金下跌0.6%，报1,337.4美元，美国期金下跌0.6%，收报1,341.6美元。

宽松货币政策对金价和股市有利，因低利率鼓励投资者选择不依靠利息来获得收益的资产。

现货金在1,352美元有阻力，可能持于该水平之下，支撑位在1,327美元，路透技术分析师Wang Tao称。

铂金下跌0.6%，报每盎司1,078.2美元，周三触及两周高位。

世界铂金投资协会(WPIC)在其最新季度报告中预计，今年铂金市场短缺52万盎司，三个月前预计短缺45.5万盎司。

钯金下跌0.25%，报685.25美元，银价下跌0.89%，报每盎司19.58美元。(完)