金价触及一周半高位 此前美联储维持利率不变

路透纽约/伦敦9月21日 - 金价周三升至一周半高位，并在美国联邦储备委员会(美联储)政策声明公布后延续升势。联储表示，维持利率不变，但强烈暗示年底前可能收紧货币政策。

美联储在两日会议后发表的声明中称，“上调联邦基金利率的理据增强。”

1858 GMT，现货金上涨1.2%，报每盎司1,330.08美元，盘中升至9月9日以来最高的1,335.01美元。

美国12月期金在联储声明发表前收高1%，报1,331.40美元。

“金价录得两周来的最大涨幅，因多数联储委员的谨慎意愿压过了三位持不同意见委员支持升息的呼声，”BMO Capital Markets基本和贵金属交易董事Tai Wong称。

“投资者买入黄金，因市场认为美联储还有三个月的时间去寻找甚至在12月都不升息的理由，另外，他们还发现，2017年有投票权的地区联储总裁的政策立场比今年的投票委员更偏鸽派。”

三位决策者对政策声明持反对意见，称他们支持本周升息。

美元指数下跌约0.3%。

金价早些时候已经跟随股市走高，此前日本央行大幅调整货币政策框架，改为以利率为目标，此前使用了三年多但没能提振经济的大规模印钞措施退居其次。

现货银收涨2.4%，报19.72美元。

现货铂金攀升2.3%，报1,049.20美元，钯金上涨0.2%，报682.50美元。

麦格理在一份报告中称，预计铂金价格在2018或2019年前不会大幅反弹。(完)