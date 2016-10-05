金价下滑3%至英国公投退欧后最低 因美元走强

路透纽约/伦敦10月4日 - 金价周二急跌逾3%，触及6月英国公投退欧以来最低，且可能录得近15个月来最大单日跌幅，因向好的美国数据提振美元走强。

白银跟随金价走低，有望录得去年1月来最大日跌幅，并触及6月底以来最低。

美国周一公布的制造业数据强于预期，加之周二里奇蒙联储总裁拉克尔的讲话，点燃了联储将在年底前升息的预期，并推高美元。拉克尔表示，升息的理据强劲。

金价稍后进一步扩大跌幅，之前公布的数据显示，欧洲央行上周放慢了印钞的步伐。

金价盘中跌穿1,300美元支撑位，之后引发一波抛售，打压金价触及逾三个月最低1,266.33美元，为6月24日英国公投退欧第二天以来首见。

1909 GMT，现货金急跌3.1%，报每盎司1,270.31美元。美国12月期金收挫3.3%，报每盎司1,269.70美元。

现货银回落5.1%，报每盎司17.78美元。

“拉克尔的讲话暗示，联储的利率立场应该更激进些，这引发了黄金卖盘，”RJO Futures的高级商品经纪Phillips Streible表示。

在金价跌穿1,300美元，银价跌穿18.50美元后出现的追缴保证金通知，迫使持有多头头寸的投资者要么结清头寸，要么满足保证金要求，这看似让抛售加速，他说。

英镑兑美元跌至31年低位，因担忧退欧可能损及英国经济，美元升至两个月高位。

交易商目前将注意力转向周五公布的美国月度就业报告。

现货铂金下跌1.9%，报每盎司984.95美元，盘中触及逾三个月最低979.50美元。现货钯金急跌2%，报每盎司697.15美元。(完)