金价触及四个月最低 因美国升息可能性增加

路透纽约/伦敦10月6日 - 金价周四连跌第八日，触及四个月低位，因美元走强，以及美国上周初请失业金人数下降，提振美国联邦储备委员会(FED/美联储)年内升息的可能性。市场静待周五公布的美国9月就业报告。

数据显示，截至10月1日当周，美国初请失业金人数意外减少5,000人，季节性调整后为24.9万人。美元指数触及逾两个月最高，因数据巩固了美联储将在年底升息的观点。

现货金在跌穿200日移动均线后延续跌势，盘中触及6月8日以来最低1,250.35美元。1800 GMT，下跌1.2%，至每盎司1,251.17美元。

交投最活跃的美国12月期金收跌1.2%，报每盎司1,253美元。

黄金走低拖累其它贵金属下跌。现货银急挫2.4%，报每盎司17.27美元，盘中跌至6月22日以来最低17.08美元。现货铂金回落1.5%，报每盎司961.25美元，为6月24日以来最低。现货钯金下跌1.6%，报每盎司665.60美元，为三周低位。

黄金周二录得三年来最大单日跌幅，周三延续跌势，因美国制造业数据胜预期，以及美联储官员表示，升息理由充分。

市场现关注周五公布的美国非农就业报告，接受路透调查的100位分析师的预估中值为，9月就业岗位增加17.5万。

“就业数据若是意外高于预期，将促使市场观察者提高对升息机率的预期，而这将打压金价，”华侨银行分析师Barnabas Gan说。

本周公布的其它数据显示，美国9月服务业活动反弹至11个月高位，促使交易商目前预期美国12月升息的机率接近65%。

“总体而言，我们在2017年仍看跌黄金，因我们认为，明年将无法重复2016年上半年的黄金完美风暴，”RBC Capital Markets在一份报告中说。(完)