金价反弹 上周录得今年最大周度跌幅

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透纽约/伦敦10月10日 - 金价周一从上周录得的11月来最大周度跌幅中反弹，因上周五美国公布的就业数据低迷，打压了美国短期内加息的臆测，且在中国国庆黄金周假期后，中国买家重返市场。
上周金价大跌4.5%，并在上周五触及四个月低点每盎司1,241.20美元，跌穿在1,300美元的支撑位后触动一波技术性卖盘。
1830 GMT，现货金升0.2%，报每盎司1,259.48美元，美国12月期金收高0.7%，报每盎司1,260.40美元。
“交易商热衷低吸，即便是短线交易。”ThinkMarkets首席市场分析师Naeem Aslam称。
“市场聚焦在1,233美元的支撑位，如果本周美国公布的零售销售数据强劲，将助燃对美联储今年加息的进一步臆测，金价可能再度下探该支撑位。”
全球最大黄金上市交易基金(ETF)SPDR Gold Shares公布，上周五持金量增加11.3吨，创7月初来最大单日升幅。
其他贵金属中，现货银上扬0.7%，报每盎司17.63美元，上周银价重挫8.5%，创逾三年最大周度跌幅。
现货铂金跌0.2%，报962.40美元，上周五曾触及六个月低位946.40美元。现货钯金结束五日连跌，升0.3%，报每盎司666.90美元。(完)
(编译 李军; 审校 利棣儿)
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