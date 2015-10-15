全球金市：金价触及三个半月高位，但在美通胀数据公布后削减涨幅

标题新闻：特朗普政府将把击败“激进的伊斯兰恐怖组织”作为其首要外交政策目标－白宫网站声明
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* 金价连升第五日
* 美国9月通胀数据强于预期
* 中国黄金溢价回落，因期金价格上扬
路透纽约/伦敦10月15日 - 金价周四在触及三个半月高位后缩减涨幅，因强于预期的美国通胀数据推动美元 走强。
数据显示，美国潜在物价压力稳步攀升，重燃对美国联邦储备理事会(FED/美联储)可能在今年晚些时候升息的臆测。
1856 GMT，现货金 上扬0.1%，报每盎司1,185.73美元，盘中曾攀升至6月22日以来最高1,190.63美元，连涨第五日。
美国12月期金 收涨7.70美元，或0.7%，报每盎司1,187.50美元，周三收在200日移动均线之上，为五个月来首次。
“上周初请失业金人口追平10年来最低水平拖累黄金从日内高位回落近20美元，但之后反弹收涨，显示出了极大的韧性，”BMO Capital Markets驻纽约的基本和贵金属交易部董事Tai Wong表示。
“市场人士仍有些心存芥蒂，因黄金今年已多次让他们失望，但黄金后市仍十分利多，因美联储无限期推迟升息。”
美国上周初请失业金人口降幅超预期，美联储仍有望在今年升息。
“过去几日金市已消化了美联储不会在年内升息的预期，因数据疲弱。今天的数据并不像预期的那样差，因此，市场人士感到可能有些操之过急，”荷银的分析师Georgette Boele表示。
不过，黄金实货买盘则因价格上涨而减弱。上海黄金交易所金价升水周四降至约每盎司0.50美元，前一交易日为2-3美元。
一项路透调查显示，分析师仍预计金价明年会继续下跌，铂金价格预估也被下调。
现货银 持稳在每盎司16.12美元，盘中触及6月底以来最高16.19美元。
现货铂金 上扬0.5%，报每盎司1,000.50美元。现货钯金 升0.6%，报每盎司701.75美元。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 母红; 审校 利棣儿)
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
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