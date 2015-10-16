全球金市：金价下滑但本周上涨，后市仍看淡

标题新闻：汇丰本周已在全球投资银行部门裁员约100人--消息人士
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选
路透纽约/伦敦10月16日 - 金价周五下滑，因美元反弹将金价从三个半月高位拉回，但本周金价上扬，因受美国将推迟升息的预期带动，金价近几日走强。
交易商表示，自周四上涨后实货金市的买盘疲弱，令金价卖压加重。
“预计未来一周金市不会有太大进展，因下周没有能真正影响美元走势的美联储会议或会议记录公布，”CPM Group商品和资产管理部门董事Carlos Sanchez表示。
“除非有意外，否则金价可能回到高端在1,190美元的交投区间，”他还指出。
美国12月期金 收低4.40美元，或0.4%，报每盎司1,182.10美元。
2037 GMT，现货金 下滑0.6%，报每盎司1,176.06美元。
本周期金和现货金均升约2%，之前五个交易日连升，带动金价在周四触及1,191美元之上的6月底来最高。
美元指数 连续第二日攀升，继续从七周低点反弹。
现货银 跌0.3%，每盎司16.03美元，现货铂金 上扬1.5%，报每盎司1,016.99美元。现货钯金 跌1%，报每盎司694.75美元。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 李军; 审校 母红)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选
180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。