全球金市：金价持稳，因美元走软和美联储升息前景不确定

* 金价仍远离近两周低位

* 美元走软，中国双降的影响消退

* 美联储将于10月27-28日开会

路透纽约/伦敦10月26日 - 金价周一在连跌三日后回稳，因美元涨势暂停，且美国联邦储备理事会(FED/美联储)近10年来首次升息的时间仍不确定。

1912 GMT，现货金 上扬0.02%，报每盎司1,164.10美元，脱离日高1,169.20美元。金价上周五触及10月13日以来最低1,158.77美元，当日美元飙升至逾两个月最高。

美国12月期金 收涨0.3%，报每盎司1,166.20美元。

上周五，在中国意外降息后金价转升为跌，抹去稍早1%的涨幅，因投资者押注鉴于全球经济脆弱不堪，美联储将不得不推迟升息。

美国商务部周一称，经季节调整后新屋销售下降11.5%，年率为46.8万户，为2014年11月来最低水平。 美元受累走低，尽管房价上涨暗示楼市基本面仍然稳健。

“我认为金价将会升穿1,200美元，因美国数据转弱，且此次中国双降的影响巨大，”RJO'Brien旗下的全球市场策略部的副总裁Dan Izzo表示。

“以中国目前的情况来看，我未看到美联储能在12月升息的情境。”

投资者静待周三结束的为期两天的美联储会议。

尽管预计联储不会在会议上升息，但市场将密切关注，以寻找联储对全球经济的看法，以及会否在12月升息的线索。

“我仍认为，金价的中期趋势将为下行，但短期可能获得支撑，因投资者根据对本周会议上将发生或不会发生什么的押注来建立头寸，”花旗策略师David Wilson表示。

周五公布的数据显示， 截至10月20日当周，对冲基金和货币基金经理增加了COMEX黄金和白银的多头头寸，至2月以来最高。

多数工业贵金属下跌，现货铂金 回落0.5%，报每盎司994美元。现货钯金 下跌1%，报每盎司681美元。现货银 跟随金价上扬，上涨0.2%，报每盎司15.83美元。(完)

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