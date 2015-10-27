全球金市：金价维持在1,160美元上方，聚焦美联储会议

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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价格 变动 涨跌%
现货金 1164.31 1.51 0.13
现货银 15.86 0.03 0.19
现货铂金 989.5 -4 -0.4
现货钯金 677.72 -1.28 -0.19
COMEX期金 1164.4 -1.8 -0.15
COMEX期银 15.87 -0.035 -0.22
(编译 汪红英/李春喜 审校 郑茵/张荻/蔡美珍)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”