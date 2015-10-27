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亚洲 | 2015年 10月 27日 星期二 15:44 BJT

全球金市：金价维持在1,160美元上方，聚焦美联储会议

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价格 变动 涨跌%

现货金 1164.31 1.51 0.13

现货银 15.86 0.03 0.19

现货铂金 989.5 -4 -0.4

现货钯金 677.72 -1.28 -0.19

COMEX期金 1164.4 -1.8 -0.15

COMEX期银 15.87 -0.035 -0.22

(编译 汪红英/李春喜 审校 郑茵/张荻/蔡美珍)

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