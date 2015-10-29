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亚洲 | 2015年 10月 29日 星期四 15:24 BJT

全球金市：金价接近两周新低，美联储将12月升息提上日程

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价格 变动 涨跌%

现货金 1160.76 5.06 0.44

现货银 15.92 0 0

现货铂金 996.24 -1.76 -0.18

现货钯金 670.9 -6.85 -1.01

COMEX期金 1160.8 -15.3 -1.3

COMEX期银 15.945 -0.348 -2.14 (完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 汪红英/李春喜; 审校 高琦/蔡美珍)

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