全球金市：金价跌至四周低位，受累于技术性卖盘和美国年内升息前景

* 金价连跌第四日

* 美元走软未能提振金价

* 实货需求不振，投资者离场观望

路透纽约/伦敦11月2日 - 金价周一触及四周低位，连跌第四日，因技术信号恶化，以及投资者担心美国联邦储备理事会(FED/美联储)将会在年内升息。

金价并未因美元走软而受益。低迷的中国制造业数据支撑日圆等避险货币，美元受累走软。美国和欧洲股市上扬。

现货金 稍早跌至10月5日以来最低1,132.35美元，1931 GMT，回落0.6%，报每盎司1,135.551美元。上周下跌近2%，为九周来最大单周跌幅。

美国12月期金 收跌0.5%，报每盎司1,135.90美元。

“过去五到六周，市场累积了大量的多头头寸，其中大部分是受对美联储声明的解读影响，”汇丰证券驻纽约的首席金属分析师James Steel表示。

“美联储准备在通胀仍处于极低水平时升息的事实短期内对金市不利，”麦格理分析师Matthew Turner说。

分析师表示，技术性卖盘也重压金价。预计金价将测试位于1,131美元的支撑位，路透技术分析师Wang Tao说。

交易商称，亚洲实货需求上周末前有所改善，因金价回落吸引买家入市。但本地黄金溢价仍基本持平，显示需求并未大幅增加。

亚洲以外的实货需求仍然疲弱。美国造币厂10月美国鹰金币销售锐减73%。

其他贵金属方面，现货钯金 受创最重，急跌4.5%，至五周低位每盎司642.97美元。

现货铂金 回落0.7%，报每盎司975美元。现货银 下挫0.8%，报每盎司15.39美元。(完)

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