全球金市：金价跌至四周低位，受累于技术性卖盘和美国年内升息前景

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
* 金价连跌第四日
* 美元走软未能提振金价
* 实货需求不振，投资者离场观望
路透纽约/伦敦11月2日 - 金价周一触及四周低位，连跌第四日，因技术信号恶化，以及投资者担心美国联邦储备理事会(FED/美联储)将会在年内升息。
金价并未因美元走软而受益。低迷的中国制造业数据支撑日圆等避险货币，美元受累走软。美国和欧洲股市上扬。
现货金 稍早跌至10月5日以来最低1,132.35美元，1931 GMT，回落0.6%，报每盎司1,135.551美元。上周下跌近2%，为九周来最大单周跌幅。
美国12月期金 收跌0.5%，报每盎司1,135.90美元。
“过去五到六周，市场累积了大量的多头头寸，其中大部分是受对美联储声明的解读影响，”汇丰证券驻纽约的首席金属分析师James Steel表示。
“美联储准备在通胀仍处于极低水平时升息的事实短期内对金市不利，”麦格理分析师Matthew Turner说。
分析师表示，技术性卖盘也重压金价。预计金价将测试位于1,131美元的支撑位，路透技术分析师Wang Tao说。
交易商称，亚洲实货需求上周末前有所改善，因金价回落吸引买家入市。但本地黄金溢价仍基本持平，显示需求并未大幅增加。
亚洲以外的实货需求仍然疲弱。美国造币厂10月美国鹰金币销售锐减73%。
其他贵金属方面，现货钯金 受创最重，急跌4.5%，至五周低位每盎司642.97美元。
现货铂金 回落0.7%，报每盎司975美元。现货银 下挫0.8%，报每盎司15.39美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 母红; 审校 利棣儿)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”