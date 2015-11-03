全球金市：金价连跌四日后上涨，但受美国加息可能性打压

标题新闻：汇丰本周已在全球投资银行部门裁员约100人--消息人士
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价格 变动 涨跌%
现货金 1137.05 3.7 0.33
现货银 15.42 0.03 0.19
现货铂金 975.6 3.1 0.32
现货钯金 650.3 2.8 0.43
COMEX期金 1137 1.1 0.1
COMEX期银 15.415 0.007 0.05(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (翻译 孙国玉/张荻； 审校 张涛/郑茵/白云)
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180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。