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亚洲 | 2015年 11月 3日 星期二 15:22 BJT

全球金市：金价连跌四日后上涨，但受美国加息可能性打压

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价格 变动 涨跌%

现货金 1137.05 3.7 0.33

现货银 15.42 0.03 0.19

现货铂金 975.6 3.1 0.32

现货钯金 650.3 2.8 0.43

COMEX期金 1137 1.1 0.1

COMEX期银 15.415 0.007 0.05(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (翻译 孙国玉/张荻； 审校 张涛/郑茵/白云)

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