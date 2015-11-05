全球金市：金价跌至七周低点，12月加息可能性犹存

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
* 现货金扩大跌幅，跌至9月中以来最低
* SPDR黄金持仓量跌至六周低位
* 现货钯金跌4.2%至六周低位
* 周五将发布美国就业报告
路透纽约/伦敦11月5日 - 金价周四跌至七周低位，因美元升至三个月高位，金价看似可能进一步下跌，因美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员保持了12月升息的可能性。
钯金在贵金属中跌幅最大，跌逾4%至六周低位。
美联储主席叶伦周三称，如果未来的经济数据提供支撑，存在12月升息的可能性。纽约联储总裁杜德利周三稍晚对叶伦的讲话表示赞同。
周四，亚特兰大联储总裁洛特哈特称，美联储有意通过最新政策声明改变市场的“升息”预期，并已获得成功。
“所有的压力都来自于美联储12月升息的预期不断升温，”Vision Financial Markets金属交易主任David Meger称。
“这令美元兑一篮子货币走强，贵金属普遍受压。”
现货金 盘中跌至每盎司1,103.90美元的9月16日来最低水平，在1928 GMT，下跌0.2%，至1,105美元。美国12月期金 收跌0.2%，报每盎司1,104.20美元。
金价在过去六个交易日里已经下跌约60美元，比7月触及的1,077美元的五年半低位约高30美元。
因持有黄金没有利息，美国公债以及其他市场回报率的上升都对金市不利。
如果周五的美国就业数据强劲，会触发新一轮黄金卖盘，黄金目前已面临技术面疲弱和投资者退出市场的不利局面。
全球最大的黄金上市交易基金SPDR Gold Trust 的黄金持有量周三跌至680.11吨，为六周最低水平。
现货钯金 最多跌4.2%，至每盎司600美元的六周低位，势将录得逾四年来的最大周跌幅，钯金在跌穿技术支撑位后跌幅扩大，同时受累于投资者对上市交易产品的投资持续减少。
现货铂金 跌0.7%，报每盎司945.50美元。现货银 跌至一个月低点的每盎司14.90美元。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 刘静；审校 母红)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”