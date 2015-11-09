更正-全球金市：金价持稳，但仍处于三个月低位附近

(更正：因英文原文有误，第二段12月期金收盘价应为每盎司“1,088.10美元”，非“1,188.10美元”)

* 12月升息预期拖累金价

* 美元指数从七个月高位回落

* 铂族金属位于多周低位

路透纽约/伦敦11月9日 - 黄金价格周一温和上涨，结束了八日连跌，因美元下跌，但金价仍处于三个月最低位附近，此前强劲的美国就业数据增强了美国12月升息的预期。

1932 GMT，现货金 上涨0.2%，报每盎司1,090.20美元，美国12月黄金期货 上涨40美分，报每盎司1,088.10美元。

“在美国联邦储备理事会(FED/美联储)升息之前，对于金市底部的担忧将持续存在，是目前的价位还是会进一步深跌，”荷兰安智银行高级策略师Hamza Khan称。

美国上周五发布10月非农就业岗位增加27.1万个，高于分析师的预期，为10个月来的最大增幅，失业率触及5.0%的七年半低位。

投资者据此提高了美联储将在下个月升息的预期，黄金上周五跌至8月来的最低水平1,084.90美元。

最大的黄金支持上市交易基金SPDR Gold Shares 的黄金持仓量上周五下跌0.4%，至669吨，是三个月来的最低水平，因投资者减少黄金持有量。

工业贵金属受到来自中国的新一波令人失望的贸易数据影响，数据可能暗示需求放缓，另外，资金从铂族金属支持的上市交易基金中流出。

现货钯金 下跌4.3%，至每盎司592.50美元，为七周来的最低位，上周录得2011年9月以来的最大周跌幅。

现货银 急跌2.3%，报每盎司14.39美元。现货铂金 下滑3.2%，报每盎司904.75美元，均为五周低位。(完)

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