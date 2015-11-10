全球金市：金价在三个月低点附近徘徊，因市场预计美国年底前或加息

中国证券：证监会将抑制上市公司过度再融资，查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
金价近期大跌后，MKS集团交易员James Gardiner表示，“金价早就该反弹，至少是进行整固了”。他认为金价下道支撑位于1,074美元附近，其下支撑见1,050美元。
美国12月期金 上涨0.2%，至每盎司1,090.30美元。
四位欧洲央行(ECB)管委会委员称，ECB内部正在形成共识，将进一步下调本已为负的商业银行在该央行的存款利率。此举有可能会令欧元走弱并推升通胀。
由于资产减记18亿美元，而且在价格低迷的情况下面临生存之战，铂金生产商隆明(Lonmin) 4.07亿美元配股的发行价折价94%。
AngloGold Ashanti 表示，截至9月底的三个月，旗下南非产量减少4.7万盎司，因五名矿工身亡后政府强制要求安全停工。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 孙国玉/许娜；审校 戴素萍/孙茉莉)
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源 周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。