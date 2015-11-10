全球金市：金价在三个月低点附近徘徊，因市场预计美国年底前或加息

金价近期大跌后，MKS集团交易员James Gardiner表示，“金价早就该反弹，至少是进行整固了”。他认为金价下道支撑位于1,074美元附近，其下支撑见1,050美元。

美国12月期金 上涨0.2%，至每盎司1,090.30美元。

四位欧洲央行(ECB)管委会委员称，ECB内部正在形成共识，将进一步下调本已为负的商业银行在该央行的存款利率。此举有可能会令欧元走弱并推升通胀。

由于资产减记18亿美元，而且在价格低迷的情况下面临生存之战，铂金生产商隆明(Lonmin) 4.07亿美元配股的发行价折价94%。

AngloGold Ashanti 表示，截至9月底的三个月，旗下南非产量减少4.7万盎司，因五名矿工身亡后政府强制要求安全停工。(完)

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