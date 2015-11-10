更正-全球金市：金价仍接近三个月低位，因美国升息预期推高美元

中国证券：证监会将抑制上市公司过度再融资，查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
(更正：因译文有误，内文第五段美国期金价格应为“上涨”，而非下跌；同时更新现货金报价)
* 美元受12月升息预期提振升至七个月高位
* 欧洲央行扩大刺激规模的预期提振美元，压制金价
* 银价跌至八周低位，铂金跌至五周低位
路透纽约/伦敦11月10日 - 黄金价格周二跌向三个月低位，受美国联邦储备理事会(FED/美联储)将在12月升息的预期推动，美元触及七个月高位，银和铂金扩大跌幅，触及多周低位。
上周五好于预期的美国10月就业报告，巩固了美联储将很快进行近10年来首次升息的预期，打击金价跌至每盎司1,084.90美元的8月以来最低水平。
“我觉得12月升息的预期还没有完全被市场消化，我们金价可能进一步下跌，”Natixis分析师Bernard Dahdah称。
“消息一旦出来，注意力将转向收紧周期期间，升息的速度有多快，利率升得越高，金价跌得越惨，”他称。
2022GMT，现货金 下跌0.3%，报每盎司1,088.06美元，美国12月黄金期货 上涨0.40美元，报每盎司1,088.50美元。
金价在过去10个交易日中有九日下跌，从而导致技术面转弱。分析师称，下一个支撑位是7月触及的五年半低位1,077美元。
美元兑一篮子货币升0.5%，触及七个月新高。
美元兑欧元上涨，此前路透报导称，欧洲央行(ECB)内部正在形成共识，将在12月会议上进一步下调本已为负的商业银行在央行的存款利率。
现货银 跌至14.27美元的9月15日以来最低。
现货铂金 连跌第九日，下滑至多2%，至五周低位每盎司892美元。
现货钯金 上涨0.2%，至每盎司597美元，徘徊在略高于周一触及的七周低位附近，周一钯金急跌4%，至592.50美元的七周最低。(完)
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