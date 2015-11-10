更正-全球金市：金价仍接近三个月低位，因美国升息预期推高美元

(更正：因译文有误，内文第五段美国期金价格应为“上涨”，而非下跌；同时更新现货金报价)

* 美元受12月升息预期提振升至七个月高位

* 欧洲央行扩大刺激规模的预期提振美元，压制金价

* 银价跌至八周低位，铂金跌至五周低位

路透纽约/伦敦11月10日 - 黄金价格周二跌向三个月低位，受美国联邦储备理事会(FED/美联储)将在12月升息的预期推动，美元触及七个月高位，银和铂金扩大跌幅，触及多周低位。

上周五好于预期的美国10月就业报告，巩固了美联储将很快进行近10年来首次升息的预期，打击金价跌至每盎司1,084.90美元的8月以来最低水平。

“我觉得12月升息的预期还没有完全被市场消化，我们金价可能进一步下跌，”Natixis分析师Bernard Dahdah称。

“消息一旦出来，注意力将转向收紧周期期间，升息的速度有多快，利率升得越高，金价跌得越惨，”他称。

2022GMT，现货金 下跌0.3%，报每盎司1,088.06美元，美国12月黄金期货 上涨0.40美元，报每盎司1,088.50美元。

金价在过去10个交易日中有九日下跌，从而导致技术面转弱。分析师称，下一个支撑位是7月触及的五年半低位1,077美元。

美元兑一篮子货币升0.5%，触及七个月新高。

美元兑欧元上涨，此前路透报导称，欧洲央行(ECB)内部正在形成共识，将在12月会议上进一步下调本已为负的商业银行在央行的存款利率。

现货银 跌至14.27美元的9月15日以来最低。

现货铂金 连跌第九日，下滑至多2%，至五周低位每盎司892美元。

现货钯金 上涨0.2%，至每盎司597美元，徘徊在略高于周一触及的七周低位附近，周一钯金急跌4%，至592.50美元的七周最低。(完)

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