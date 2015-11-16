全球金市：金价涨幅缩小，投资者重新关注美联储12月升息

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
* 金价从六年低位反弹，但涨幅缩小
* 美元走强，因对巴黎恐袭的忧虑减弱
* 铂金触及七年低位后由跌转升
路透纽约/伦敦11月16日 - 金价周一涨幅缩小，巴黎恐袭后不久出现的避险买盘减弱，因投资者将关注点重新放到美国联邦储备理事会(FED/美联储)12月升息的预期上来。
现货金 最多涨1.4%，至每盎司1,097.90美元的10日高位。1901 GMT，现货金涨0.1%，报每盎司1,083.76美元，徘徊于上周触及的六年低位1,074.26美元之上。
美国12月期金 收涨0.3%，报每盎司1,083.60美元。
“法国在遭到袭击后在追捕嫌犯方面进展不错，我认为市场将注意力转回至市场基本面，”U.S. Bank Wealth高级投资策略师Rob Haworth称。
路透的数据显示，周一交易的前10分钟，近3,000口合约易手，是过去两个月开盘前10分钟平均300口合约交易量的近10倍。
“黄金开盘走高，因为周末发生的事件被视为地缘政治风险，但忧虑很快就过去了，因为大的宏观经济面主题是美元走强，以及美国(预计)将升息，”花旗的策略师David Wilson称。
美元 兑主要货币走高，美国和欧洲股市温和上涨，因市场逾加相信美国联邦储备理事会(FED/美联储)将在下个月升息，投资者对周五巴黎恐袭的担忧慢慢消退。
德国钱币交易商Degussa在一份电邮声明中称，在不确定时期，黄金通常被看作是避险投资品，但巴黎恐袭后个人投资者的需求没有提高。
跟随黄金的走势，铂族金属也上涨。现货铂金 涨1.1%，报883.75美元，盘中跌至2008年12月以来最低价851美元。现货钯金 涨1.7%，报545美元，为六个交易日中首次上涨。
现货银 持平于每盎司14.24美元。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 刘静；审校 母红)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”