全球金市：现货金持稳，避险情绪抵消美元上涨影响

法国总统奥朗德周一呼吁美国和俄罗斯加入一个全球联盟，以摧毁伊斯兰国。上周五巴黎发生恐怖袭击，随后法国宣布一系列反恐举措。

20国集团(G20)领导人在周一的声明稿中表示，他们维持2018年前整体国内生产总值(GDP)额外增加2%的目标，即使全球经济增长依然不均且逊于预期。

美元周二亚洲盘初持于七个月高点附近，投资者的关注焦点从巴黎恐怖袭击事件转向美联储下月升息预期增强方面。

欧盟统计局周一表示，欧元区10月通胀率上修至0.1%，因蔬果物价上涨。 (完)

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