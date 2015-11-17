全球金市：现货金持稳，避险情绪抵消美元上涨影响

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
法国总统奥朗德周一呼吁美国和俄罗斯加入一个全球联盟，以摧毁伊斯兰国。上周五巴黎发生恐怖袭击，随后法国宣布一系列反恐举措。
20国集团(G20)领导人在周一的声明稿中表示，他们维持2018年前整体国内生产总值(GDP)额外增加2%的目标，即使全球经济增长依然不均且逊于预期。
美元周二亚洲盘初持于七个月高点附近，投资者的关注焦点从巴黎恐怖袭击事件转向美联储下月升息预期增强方面。
欧盟统计局周一表示，欧元区10月通胀率上修至0.1%，因蔬果物价上涨。 (完)
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”