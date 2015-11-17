全球金市：金价跌至六年低位附近，美联储升息前景仍是关注焦点

* 股市和美元上扬扶助打压金价跌至六年低位附近

* 现货银连跌第14日

* 现货铂金扩大跌幅，触及七年低位

路透纽约/伦敦11月17日 - 金价周二下跌超过1%，逼近六年最低水平，因预期美国将在12月升息，以及股市受上周五巴黎恐袭拖累下跌后反弹。

其他贵金属跟随金价走低，现货银连跌第14日，至两个半月低位，现货铂金触及七年低位。

2019 GMT，现货金 跌1%，报每盎司1,071.96美元，盘中触及2010年2月以来最低1,065.18美元。

美国12月期金 收跌1.4%，报每盎司1,068.60美元。

“欧元处于守势，股市表现良好，且预期美国会升息，”汇丰证券驻纽约的首席金属分析师James Steel表示。

金价在过去15日中有14日走低，受累于预期美国联邦储备理事会(FED/美联储)势将进行近10年来首次升息。

美联储升息提振美元，同时也增加了持有无息黄金的机会成本。

数据显示，美国10月消费者物价在之前两月连跌后上扬，助燃了美联储升息预期。

“如果通胀开始攀升，美联储对未来升息会更有把握，”Ava Trade的分析师Naeem Aslam说，“美国升息仍是主导金价的因素。”

美国三大股指上扬，美元和公债收益率也攀升，因通胀上升支持了联储升息在即的预期。

在美股收市时，三大股指涨跌互现，回吐日内涨幅，此前德国汉诺威举行的德荷足球赛被取消，因警方接到炸弹袭击威胁。 美国长债价格上涨，因担心继上周五的巴黎事件后会有更多的恐袭行为，激发了对低风险公债的避险需求。

现货银 回落0.1%，报每盎司14.08美元，为8月底来最低。

现货铂金 跌1.7%，报每盎司845美元，为2008年12月以来最低，过去18个交易日有16日走低。

现货钯金 急挫1.5%，报每盎司540美元。(完)

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