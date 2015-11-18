全球金市：金价微跌，美元上涨抵消避险买盘影响

受美联储料将在下月升息的预期打压，金价过去15个交易日有14天都走低。

周二公布的数据显示， 美国10月消费者物价上升，结束两个月的下降趋势，因医疗保健和其他服务成本上升。这一通胀上升迹象进一步支持外界观点，即美联储下月将升息。

德国与荷兰原定周二晚在汉诺威举行的一场足球赛因炸弹威胁在预定开赛前两小时被取消，德国总理默克尔原计划到现场观看比赛。

美国铸币局周二表示，在四分之一盎司金币售罄仅几天后，十分之一盎司金币也销售一空。(完)

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