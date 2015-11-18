全球金市：金价微跌，美元上涨抵消避险买盘影响

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
受美联储料将在下月升息的预期打压，金价过去15个交易日有14天都走低。
周二公布的数据显示， 美国10月消费者物价上升，结束两个月的下降趋势，因医疗保健和其他服务成本上升。这一通胀上升迹象进一步支持外界观点，即美联储下月将升息。
德国与荷兰原定周二晚在汉诺威举行的一场足球赛因炸弹威胁在预定开赛前两小时被取消，德国总理默克尔原计划到现场观看比赛。
美国铸币局周二表示，在四分之一盎司金币售罄仅几天后，十分之一盎司金币也销售一空。(完)
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”