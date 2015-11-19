全球金市：金价从数年低位反弹，因美元走软

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
* 美元兑一篮子货币走低
* 市场关注美联储升息步伐
* 铂金从七年低位附近反弹
* 钯金在触及8月底来最低后转跌为升
路透纽约/伦敦11月19日 - 金价周四上扬1%，从六年低位附近反弹，因美国联邦储备理事会(FED/美联储)暗示进入升息周期后可能会谨慎行事，美元因此受压，促使投资者回补黄金空头头寸。
美联储官员在周三的讲话中继续暗示可能在12月升息，但联储还暗示首次升息后，有意缓慢稳步地上调利率。
升息通常会打压金价，推高美元。升息预期已拖累金价今年累积下跌9%。
1951 GMT，现货金 上扬1%，报每盎司1,081.01美元，之前一度攀升1.5%，至1,086.10美元。金价周三曾触及2010年2月以来最低1,064.85美元。
美国12月期金 收涨0.9%，报每盎司1,077.90美元。
“金市今日进行盘整，肯定是因美元走软所致，这扫除了金市面临的最大压力，”商品投资公司Logic Advisors的联合创始人Bill O'Neill说，“今天的走势是典型的传言时卖出，消息出炉时买入。毫无疑问，不能将今天的表现视为金市触底的信号。”
美国亚特兰大联储总裁洛克哈特称，联储在近10年来首次升息后，升息步伐可能是“缓慢的、走走停停的。”他的讲话发表后，金价削减涨幅。
美元兑多数主要货币走软，部分分析师称，光靠下月升息的预期恐怕无法推升美元。
欧洲和亚洲主要股市攀升，美国股市基本持稳。
现货银 上扬0.4%，报每盎司14.23美元。
现货铂金 攀升0.5%，报每盎司851.49美元，从周三触及的七年低位反弹。
现货钯金 上扬0.8%，报每盎司537.60美元，盘中触及8月底来最低523.35美元。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 刘静; 审校 母红)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”