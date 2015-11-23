全球金市：金价续跌，受美国升息前景及美元强劲打压

标题新闻：若乌拉尔油价今年均值达55美元，则俄罗斯可以开始重建财政储备并抑制卢布上涨－文件
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价格 变动 涨跌%
现货金 1070.01 -7.7 -0.71
现货银 13.91 -0.26 -1.83
现货铂金 845.24 -5.75 -0.68
现货钯金 550.25 -9.47 -1.69
COMEX期金 1069.3 -7 -0.65
COMEX期银 13.905 -0.191 -1.35
附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)
贵金属报导 基本金属报导
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现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 张若琪/杜明霞；审校 于春红)
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路透1月19日 - Panasonic 计划将其与特斯拉汽车 的合作自电池领域延伸至自动驾驶技术。Panasonic当前将关注焦点转向至汽车业务。
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