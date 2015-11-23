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亚洲 | 2015年 11月 23日 星期一 15:08 BJT

全球金市：金价续跌，受美国升息前景及美元强劲打压

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价格 变动 涨跌%

现货金 1070.01 -7.7 -0.71

现货银 13.91 -0.26 -1.83

现货铂金 845.24 -5.75 -0.68

现货钯金 550.25 -9.47 -1.69

COMEX期金 1069.3 -7 -0.65

COMEX期银 13.905 -0.191 -1.35

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 张若琪/杜明霞；审校 于春红)

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