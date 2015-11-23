全球金市：金价跌向六年低位，因美元走强和预期美国将在下月升息

标题新闻：若乌拉尔油价今年均值达55美元，则俄罗斯可以开始重建财政储备并抑制卢布上涨－文件
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* 旧金山联储总裁称12月升息的“几率很高”
* 美元指数触及八个月高位
* 对冲基金转为持有COMEX黄金净空头
* 铂金触及七年新低
路透纽约/伦敦11月23日 - 金价周一下跌1%，接近上周触及的2010年低位，因美元走强，以及美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员有关联储将在下月升息的乐观讲话。
白色金属跟随黄金走低，银价跌至逾六年最低，铂金触及七年低位。
2000 GMT，现货金 回落0.9%，报每盎司1,068美元，本月迄今的16个交易日中第13日下跌。日低为1,066.60美元，逼近上周触及的2010年2月以来最低1,064.95美元。
美国12月期金 收跌0.9%，报每盎司1,066.80美元，之前对冲基金和货币基金所持黄金头寸转为净空头。
美元指数 一度上扬0.4%，至八个月高位，之前旧金山联储总裁威廉姆斯称，只要美国经济数据不令人失望，12月升息的“几率很高”。
欧元走低，因预期欧洲央行下月将进一步加大刺激力度。
“金价跌破1,000美元大关我不会感到意外，因美国升息预期影响市场人气，”Natixis的分析师Bernard Dahdah说。
现货银 一度急跌2.2 %，至2009年8月以来最低13.86美元。现货铂金 回落1.5%，至七年低位每盎司839.50美元，因担忧需求。
现货钯金 重挫4.4%，至每盎司535.25美元。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 刘静; 审校 母红)
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