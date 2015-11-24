全球金市：金价上扬1%，因美元走软和土俄局势紧张

全球金市：金价持稳，因美元和美债收益率削减涨幅
路透纽约/伦敦1月19日 - 金价周四持稳，抹去稍早的跌幅，因美元和美债收益率削减涨幅。稍早美国经济数据强劲和美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦发表支持逐步升息的讲话，给金市施压。
* 在土耳其击落俄罗斯战机事件发生后，投资者寻求避险
* 股市下跌且美元走软缓解金价压力
* 铂金价格触及2008年12月以来最低
路透纽约/伦敦11月24日 - 金价周二上扬1%，从六年低位附近反弹，因土耳其的战斗机在叙利亚边境附近击落一架俄罗斯战机的消息促使投资者寻求避险，重压美元。
不过，黄金仍然承压，因预期美国联邦储备理事会(FED/美联储)将在下月升息。
现货金 盘中一度攀升1.1%，报每盎司1,080.51美元，2013 GMT，上扬0.5%，报1,074.61美元。美国12月期金 收高0.7%，报每盎司1,073.80美元。
“显然危机升级，这应该会提振金价，”德国商业银行分析师Carsten Fritsch说。
美元指数 走低，投资者因担忧土俄紧张局势而纷纷买入避险货币，，对经济数据置若罔闻。
股市走低，投资者买入低风险公债和日圆避险。
法国兴业银行在一份报告中将今年黄金均价预期从1,150美元小幅上调至1,160美元，但称仍然看空金价。
该行预计金价将在明年首季跌至1,040美元，到明年第四季稳步下跌至955美元。
现货银 上扬0.4%，报每盎司14.16美元。现货钯金 上扬0.1%，报每盎司537.50美元。现货铂金 一度回落0.9%，报2008年12月以来最低831.80美元。(完)
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路透纽约/伦敦1月19日 - 金价周四持稳，抹去稍早的跌幅，因美元和美债收益率削减涨幅。稍早美国经济数据强劲和美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦发表支持逐步升息的讲话，给金市施压。
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