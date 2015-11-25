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亚洲 | 2015年 11月 25日 星期三 09:17 BJT

全球金市：金价因地缘政治紧张局势持稳，但受美国加息前景压制

中东紧张局势令股市和美元下跌，而避险日圆、黄金和政府公债上涨。

周二的上涨应为金价提供短暂的喘息之机，上周金价跌至2010年2月来的低点1,064.95美元。

美国商务部周二公布，第三季国内生产总值(GDP)环比年率修正值为增长2.1%，高于初值1.5%，因企业削减库存的积极程度不及此前的判断。第三季成长数据突显了美国经济的韧性，可能有助于为美国联邦储备理事会(美联储/FED)下月升息树立信心。

交易商将关注美国今日公布的数据，包括一周请领失业金和10月新屋销售数据，以判断美国经济的力道。

美国铸币局周二称，2015年铸造的1盎司美国鹰金币售罄，低迷的价格提振了需求。(完)

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金属期市 LME库存变化 (翻译 孙国玉/张荻； 审校 许娜/龚芳)

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