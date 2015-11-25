全球金市：金价因地缘政治紧张局势持稳，但受美国加息前景压制

标题新闻：IMF总裁称2017年全球经济一大风险在于各国在税制、监管和贸易领域恶性竞争
路透1月20日 - 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选
中东紧张局势令股市和美元下跌，而避险日圆、黄金和政府公债上涨。
周二的上涨应为金价提供短暂的喘息之机，上周金价跌至2010年2月来的低点1,064.95美元。
美国商务部周二公布，第三季国内生产总值(GDP)环比年率修正值为增长2.1%，高于初值1.5%，因企业削减库存的积极程度不及此前的判断。第三季成长数据突显了美国经济的韧性，可能有助于为美国联邦储备理事会(美联储/FED)下月升息树立信心。
交易商将关注美国今日公布的数据，包括一周请领失业金和10月新屋销售数据，以判断美国经济的力道。
美国铸币局周二称，2015年铸造的1盎司美国鹰金币售罄，低迷的价格提振了需求。(完)
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路透香港1月20日 - 路透旗下基点报导，消息人士指出，以中信集团 为首的财团以20.8亿美元收购美国速食业巨擘麦当劳中港业务多数股权一 案，已有三家银行签约提供长天期离岸贷款。 中国银行澳门分行、招商银行纽约分行以及中国信托商业银行为该笔 贷款的牵头行，中银澳门亦担任贷款代理行及担保品控管行。 消息人士指出，三家银行合作提供俱乐部贷款，当中包含多笔子贷款 。 1月9日，麦当劳表示已签订一纸20年协议，将中国大陆和香港业务控 制权益卖给中信股份 旗下的中信资本(持股32%)及私募股权业者 凯雷 (持股20%)。(完) 麦当劳中港业务控制权出售细节，请参考 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。