全球金市：金价下跌，因美元受强劲数据推动反弹

标题新闻：IMF总裁称2017年全球经济一大风险在于各国在税制、监管和贸易领域恶性竞争
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* 土俄紧张局势消退后避险买盘减弱
* 美国感恩节假日前交投清淡
* 美国10月衡量企业支出的指标上涨
* 铂金因空头回补急升4.3%－分析师
路透纽约/伦敦11月25日 - 金价周三下跌，略高于近六年最低位，因美元反弹，此前发布的美国经济数据强劲，巩固了美国联邦储备理事会(FED/美联储)下个月升息的预期。
美国10月制造业产出增幅高于经济学家预期，一项评估美国企业投资计划的指标急升。
“订单数量意外增长，这重压市场，”U.S. Bank Wealth management高级投资策略师Rob Haworth称。
1941 GMT，现货金 下跌0.4%，报每盎司1,070.46美元，距离上周触及的近六年低位1,064.95美元不远。周二金价因土耳其在叙利亚边境附近击落一架俄罗斯战机的消息而上涨1%。
美国12月期金 收跌0.4%，报每盎司1,070美元。美元 在周二下跌后反弹，最多升0.7%，这使得黄金对于其他货币持有者更贵。
交易商称，交易交投相对清淡，因周四为美国感恩节。
“土俄事件的影响有限，黄金重拾跌势，主要由于美元走强和美国升息预期，”德国商业银行分析师Daniel Briesemann称。
现货铂金 由跌转升，一度劲扬4.3%，至每盎司560美元，此前逼近上周触及的三个月低位。
现货钯金 一度跌至七年低位的827.75美元，后反弹，上扬0.8%，报每盎司846.35美元。现货银 下跌0.4%，报每盎司14.14美元。周一曾触及13.86美元的六年低位。(完)
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路透香港1月20日 - 路透旗下基点报导，消息人士指出，以中信集团 为首的财团以20.8亿美元收购美国速食业巨擘麦当劳中港业务多数股权一 案，已有三家银行签约提供长天期离岸贷款。 中国银行澳门分行、招商银行纽约分行以及中国信托商业银行为该笔 贷款的牵头行，中银澳门亦担任贷款代理行及担保品控管行。 消息人士指出，三家银行合作提供俱乐部贷款，当中包含多笔子贷款 。 1月9日，麦当劳表示已签订一纸20年协议，将中国大陆和香港业务控 制权益卖给中信股份 旗下的中信资本(持股32%)及私募股权业者 凯雷 (持股20%)。(完) 麦当劳中港业务控制权出售细节，请参考 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。