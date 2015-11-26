全球金市：金价接近六年低点，美国数据强化升息预期

****人民币综述：贬值令商品话语权短暂受挫，期货国际化料增强影响力--PDF版本****
人民币外汇市场的发展是当下最热门的财经话题之一。路透2017年起将隔周发出人民币一周综述(CNH视点)，紧跟市场热点，深入剖析前沿趋势，助您了解这一市场的最新动态。
美国消费者支出低迷，但无助于改变对美国联邦储备理事会(美联储/FED)下个月升息的预期，因周三公布的数据还显示，10月企业支出大幅上升且上周初请失业金人数下降。
土耳其击落俄罗斯战机导致两国情势紧张后，本周稍早浮现一些黄金避险买盘，但因投资者担忧美国升息，买盘已经消退。
紧张情势出现任何恶化，投资者都可能买入黄金避险。
俄罗斯周三向叙利亚部署先进导弹系统，以保护在那里的飞机飞行，并誓言俄空军将继续在土耳其领空附近区域执行飞行任务。 (完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
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现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 张荻/杜明霞；审校 龚芳)
人民币外汇市场的发展是当下最热门的财经话题之一。路透2017年起将隔周发出人民币一周综述(CNH视点)，紧跟市场热点，深入剖析前沿趋势，助您了解这一市场的最新动态。
路透慕尼黑1月19日 - 宝马汽车(BMW) 新任采购主管Markus Duesmann接受德国法兰克福汇报采访时表示，计划在采购零部件方面扩大与戴姆勒 的合作。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 预估值 (GMT时间) 国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 +0.6% @-r +0.8% @-r 1月24日 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 +1.3% +1.3% 2月1日 -- 工业生产(m/m) 11月 +3.4% @ -1.3%