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亚洲 | 2015年 11月 26日 星期四 08:57 BJT

全球金市：金价接近六年低点，美国数据强化升息预期

美国消费者支出低迷，但无助于改变对美国联邦储备理事会(美联储/FED)下个月升息的预期，因周三公布的数据还显示，10月企业支出大幅上升且上周初请失业金人数下降。

土耳其击落俄罗斯战机导致两国情势紧张后，本周稍早浮现一些黄金避险买盘，但因投资者担忧美国升息，买盘已经消退。

紧张情势出现任何恶化，投资者都可能买入黄金避险。

俄罗斯周三向叙利亚部署先进导弹系统，以保护在那里的飞机飞行，并誓言俄空军将继续在土耳其领空附近区域执行飞行任务。 (完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 张荻/杜明霞；审校 龚芳)

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