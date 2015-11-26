更正-全球金市：金价接近约六年最低，因美元走强

(更正：因译文有误，第一段美元守在“多年高位”应改为“数月高位”)

* 美元处于八个月高位附近

* 美国市场因感恩节假期休市

* 中国10月从香港的黄金进口下降至71.58吨

路透伦敦11月26日 - 金价周四在近六年低位附近交投，因数据巩固了年内升息的预期后，美元守在数月高位。

另外，欧洲央行官员告诉路透，央行正考虑在下周会议上推出诸如两级存款利率或扩大购债规模等选项。消息拖累欧元兑美元走软，从而重压以美元计价的黄金价格。

1505 GMT，现货金 持平在每盎司1,070.76美元，距离上周触及的2010年2月以来最低1,064.95美元不远。

市场交投清淡，美国市场因感恩节假期休市。

“市场的感觉是美元将继续上扬，因未来欧洲将继续实施量化宽松(QE)政策，而美国将升息，”丹麦盛宝银行的商品策略部主管Ole Hansen表示。

“市场焦点重回金价与美元走强之间的反向联动关系，这令金价承压。”

美元指数 上扬0.1%，接近前一日触及的八个月高位。

上海金交所黄金溢价周四在每盎司5-6美元的良性区间交投，本月初为3-4美元。

周四公布的数据显示，10月中国大陆从香港的黄金净进口在前月触及10个月高位后下降。

现货银 上扬0.6%，报每盎司14.24美元。现货铂金 升 1.6%，报每盎司852美元，前一交易日曾触及七年低位。现货钯金 上涨0.9%，报每盎司559美元。(完)

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