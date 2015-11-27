全球金市：金价周线可能连续第六周收低，受累于美联储升息预期

全球金市：金价持稳，因美元和美债收益率削减涨幅
路透纽约/伦敦1月19日 - 金价周四持稳，抹去稍早的跌幅，因美元和美债收益率削减涨幅。稍早美国经济数据强劲和美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦发表支持逐步升息的讲话，给金市施压。
美国期金 也可能连续第六周下滑。银价 有望录得1%的单周涨幅，结束五周连跌走势。
美元强势令金价承压。
外界普遍预期美国联邦储备理事会(美联储/FED)12月将实施近10年来首次升息。
美银美林周四称，贵金属基金上周录得约四个月来最大的净流出，同时投资者加快将资金投入货币市场基金。
印度第四季黄金购买可能降至八年来最低水准，受投资需求低迷以及连续干旱导致数百万农民收入减少影响。
香港政府统计处周四发布数据显示，10月份由香港净流入中国内地的黄金量按月回落26.4%，终结此前连续三个月升势。 (完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 许娜/杜明霞；审校 王丽鑫/孙茉莉)
路透纽约/伦敦1月19日 - 金价周四持稳，抹去稍早的跌幅，因美元和美债收益率削减涨幅。稍早美国经济数据强劲和美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦发表支持逐步升息的讲话，给金市施压。
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