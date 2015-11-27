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亚洲 | 2015年 11月 27日 星期五 09:03 BJT

全球金市：金价周线可能连续第六周收低，受累于美联储升息预期

美国期金 也可能连续第六周下滑。银价 有望录得1%的单周涨幅，结束五周连跌走势。

美元强势令金价承压。

外界普遍预期美国联邦储备理事会(美联储/FED)12月将实施近10年来首次升息。

美银美林周四称，贵金属基金上周录得约四个月来最大的净流出，同时投资者加快将资金投入货币市场基金。

印度第四季黄金购买可能降至八年来最低水准，受投资需求低迷以及连续干旱导致数百万农民收入减少影响。

香港政府统计处周四发布数据显示，10月份由香港净流入中国内地的黄金量按月回落26.4%，终结此前连续三个月升势。 (完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 许娜/杜明霞；审校 王丽鑫/孙茉莉)

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