全球金市：金价触及近六年低位，势将连跌第二周

全球金市：金价持稳，因美元和美债收益率削减涨幅
路透纽约/伦敦1月19日 - 金价周四持稳，抹去稍早的跌幅，因美元和美债收益率削减涨幅。稍早美国经济数据强劲和美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦发表支持逐步升息的讲话，给金市施压。
* 美元指数触及100之上的八个半月高位
* 中国买盘未能支撑金价
* 现货银、铂金和钯金本周可能走低
路透纽约/伦敦11月27日 - 金价周五下跌近2%，逼近六年低位，本周可能连跌第六周，受累于美元走强，以及美国下月升息的前景。
现货金 盘中一度触及2010年2月以来最低1,052.46美元，后小幅反弹，1759 GMT，下跌1.3%，报每盎司1,057.50美元。
现货金价本周下跌约2%。美国12月期金 触及六年低位1,051.10美元，后反弹，收挫1.3%，报每盎司1,056.20美元，本周连跌第六周。
美元走强重创金价。美元指数接近3月触及的数年高位。
“市场认为今日下跌均因汇率所致，美元走强拖累金价走低，”RJO Futures的高级商品经纪Phillip Streible表示。
交易商称，中国买入黄金对金市利好，但并未能支撑金价。
上海金交所黄金溢价为每盎司5-6美元，本月初为3-4美元。
但其他实货需求指标就不太乐观。
印度关键的12月当季的黄金购买量可能跌至八年来最低水平，因投资需求疲弱和连续的干旱可能损及数百万农户的收益。
其他贵金属方面，现货银 、铂金 和钯金 本周均可能走低。
现货银跌1.2%，报每盎司14.08美元。现货铂金急挫1.9%，报每盎司834.25美元，距离本周稍早触及的七年低位不远。现货钯金回落1.5%，报每盎司547.25美元。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 刘静; 审校 母红)
路透纽约/伦敦1月19日 - 金价周四持稳，抹去稍早的跌幅，因美元和美债收益率削减涨幅。稍早美国经济数据强劲和美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦发表支持逐步升息的讲话，给金市施压。
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