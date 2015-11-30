全球金市：金价上扬近1%，但本月将录得两年半来最大月度跌幅

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--1月20日
路透1月20日 - 以下为中国上海A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:30时,1美元=6.872 2人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 9.1 0.748 1.77 市北高新 18.94 1.089 2.53 大众交通 6.26 0.708 1.29 永生投资 13.12 1.545 1.24 老凤祥 40.09
* 金价逼近2010年2月以来最低
* 11月黄金累积下跌7%
* 11月铂金下跌19%，钯金下跌16%
路透纽约/伦敦11月30日 - 金价周一上涨1%，但仍接近近六年最低水平，势将录得两年半来最大月度跌幅，因美国今年年底前将升息的前景推动美元触及多月高位。
1957 GMT，现货金 上涨0.9%，报每盎司1,066.40美元，略高于上周五触及的2010年2月以来最低1,052.46美元。
“本周五将有就业数据出炉，在此之前人们不想持有空头，”经纪商RJO Futures高级市场策略师Eli Tesfaye称。他指出，美国股市走软也给黄金市场提供了一些支撑。
美元兑一篮子货币触及八个半月高位，使其他货币持有者购买黄金的成本增加。美元走强通常会重压金价。
黄金11月累积下跌近7%，是自2013年6月以来的最大月度跌幅，因投资者聚焦美国可能升息。美国联邦储备理事会(FED/美联储)将于12月15-16日召开政策会议。
现货铂金 11月累积下跌16%，周一下跌1.6%，至每盎司820.60美元的七年低位。
现货银 今日上涨0.2%，报每盎司14.07美元，可能录得9.5%的月度跌幅。
现货钯金 本月下跌19%，周一下跌1.1%，报每盎司541.75美元。 (完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 刘静；审校 母红)
路透1月20日 - 以下为中国上海A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:30时,1美元=6.872 2人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 9.1 0.748 1.77 市北高新 18.94 1.089 2.53 大众交通 6.26 0.708 1.29 永生投资 13.12 1.545 1.24 老凤祥 40.09
路透首尔1月20日 - 韩国证券交易所周五公布，截至0723GMT，外资 在韩国股市卖超485亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 1 月20日 -48.5 40.5 5.5 ^1 月19日 146.0 -282.9 128.8 1 月18日 -19.3 87.4 -72.3 1 月17日 -8.4 90.3 -83.0 1 月16日 -239.4 184.7 40.0 1 月13日 -108.4 163.5
路透台北1月20日 - 路透调查13家金融机构中值显示，台湾第四季经济成长率料创下七季以来最高，较去年同期成长3.1%，因第四季出口相对亮眼。