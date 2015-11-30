全球金市：金价上扬近1%，但本月将录得两年半来最大月度跌幅

* 金价逼近2010年2月以来最低

* 11月黄金累积下跌7%

* 11月铂金下跌19%，钯金下跌16%

路透纽约/伦敦11月30日 - 金价周一上涨1%，但仍接近近六年最低水平，势将录得两年半来最大月度跌幅，因美国今年年底前将升息的前景推动美元触及多月高位。

1957 GMT，现货金 上涨0.9%，报每盎司1,066.40美元，略高于上周五触及的2010年2月以来最低1,052.46美元。

“本周五将有就业数据出炉，在此之前人们不想持有空头，”经纪商RJO Futures高级市场策略师Eli Tesfaye称。他指出，美国股市走软也给黄金市场提供了一些支撑。

美元兑一篮子货币触及八个半月高位，使其他货币持有者购买黄金的成本增加。美元走强通常会重压金价。

黄金11月累积下跌近7%，是自2013年6月以来的最大月度跌幅，因投资者聚焦美国可能升息。美国联邦储备理事会(FED/美联储)将于12月15-16日召开政策会议。

现货铂金 11月累积下跌16%，周一下跌1.6%，至每盎司820.60美元的七年低位。

现货银 今日上涨0.2%，报每盎司14.07美元，可能录得9.5%的月度跌幅。

现货钯金 本月下跌19%，周一下跌1.1%，报每盎司541.75美元。 (完)

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